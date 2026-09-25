Amerika provjerava vojsku za moguću invaziju Kube

Američka pričuvna vojska (U.S. Army Reserve) razmatra može li u sljedeća četiri mjeseca Zapovjedništvu američkih oružanih snaga za Južno zapovjedništvo (U.S. Southern Command) osigurati policijske snage, medicinsko osoblje i druge postrojbe za potporu, prema internom dokumentu američke vojske koji je pregledao CBS News.

Iako se u dokumentu Kuba ne spominje, više američkih dužnosnika reklo je CBS Newsu, pod uvjetom anonimnosti jer nisu ovlašteni javno govoriti o tome, da se zahtjev odnosi na nastavak vojnog planiranja povezanog s Kubom.

U dokumentu nema naznake da je bilo koja postrojba dobila zapovijed za raspoređivanje. Međutim, planiranje se odvija u trenutku kada administracija Donalda Trumpa vrši snažan gospodarski pritisak na Kubu i poziva tu otočnu državu na političke reforme.

U dokumentu se ne navodi koliko bi vojnika bilo potrebno na području odgovornosti Južnog zapovjedništva, koje obuhvaća Srednju i Južnu Ameriku, uključujući Karibe. Također se ne navodi kamo bi snage mogle biti poslane niti koju bi operaciju podržavale.

Prema dokumentu koji je pregledao CBS News, zapovjedništvo pričuvne vojske traži od podređenih zapovjedništava informacije o mogućoj raspoloživosti šest vrsta postrojbi koje bi bile pod nadležnošću američkog Južnog zapovjedništva. Prema poruci, postrojbe bi „mogle biti potrebne za 90–120 dana”, a zapovjedništvima je naloženo da svoje odgovore dostave zapovjedništvu pričuvne vojske do 25. rujna.

Među traženim postrojbama nalazi se bojna za borbenu logističku potporu, specijalizirana za koordinaciju logistike poput prijevoza, održavanja, goriva i opskrbe, kao i inženjerijska bojna. U dokumentu se također traži ekspedicijsko zapovjedništvo za logističku potporu koje bi nadziralo logistiku na čitavom području vojnih operacija.

Dokument, sastavljen prošlog tjedna, također predviđa medicinsku brigadu koja bi zapovijedala medicinskim postrojbama i koordinirala njihov rad, kao i istureni odred za reanimaciju i kirurgiju koji bi pružao hitnu kiruršku i traumatološku skrb bliže američkim snagama.

Konačno, u dokumentu se traži brigada vojne policije. Takve postrojbe obično nadziru vojne policijske snage odgovorne za sigurnost, pritvaranje i druge zadaće provedbe zakona.

CBS News kontaktirao je pričuvnu vojsku, ali ona nije odgovorila prije objave članka.

Glasnogovornik američkog Južnog zapovjedništva rekao je: „Zbog razloga operativne sigurnosti ne objavljujemo pojedinosti niti komentiramo američka operativna kretanja ili moguće rokove raspoređivanja povezane sa sadašnjim ili budućim operacijama, kriznim situacijama ili planiranjem. Međutim, američko Južno zapovjedništvo kontinuirano koordinira sa združenim snagama kako bi procijenilo niz mogućih potreba na svojem području odgovornosti radi provedbe dodijeljenih misija.”

Ranije ove godine američke su snage provodile izviđačke operacije na morskom dnu i pomorskim prilazima oko Kube, reklo je više pripadnika američke vojske CBS Newsu. Odvojeno od toga, komponente američkih zračnih snaga stavljene su u stanje povećane pripravnosti, a osoblju je naređeno da unaprijed pripremi raspoređivanje za moguću operaciju. Međutim, ti se planovi nisu ostvarili. CBS News iz objave izostavlja određene pojedinosti koje bi potencijalno mogle ugroziti američke vojnike.

CBS News izvijestio je u svibnju da su američki obavještajni dužnosnici procjenjivali kako bi Kuba odgovorila na moguću američku vojnu akciju, dok je Trumpova administracija optuživala Havanu za jačanje veza s Rusijom, Kinom i Iranom. Godišnja procjena prijetnji američke obavještajne zajednice za 2026. uglavnom prikazuje Kubu kao okruženje koje omogućuje djelovanje većim geopolitičkim konkurentima SAD-a, a ne kao neovisnu stratešku prijetnju.

U srpnju je CBS News izvijestio da su američki vojni planeri razmatrali niz mogućnosti za eventualno djelovanje protiv otoka, uključujući zračni desant koji bi predvodila kopnena vojska i u kojem bi sudjelovale tisuće američkih vojnika, a izvela bi ga 101. zračno-desantna divizija, jedina postrojba obučena za takvu zadaću.

Američki dužnosnici koji su u srpnju razgovarali s CBS Newsom naglasili su da ti brifinzi nisu značili da su predsjednik ili Pentagon odlučili pokrenuti operaciju.

Od povratka u Bijelu kuću predsjednik Trump zagovara snažniju ulogu SAD-a na zapadnoj hemisferi, u okviru onoga što su dužnosnici nazvali „Donroeovom doktrinom” — Trumpovom inačicom Monroeove doktrine usmjerenom na ograničavanje djelovanja stranih protivnika i drugih prijetnji koje administracija percipira u regiji.

U travnju su američke i ekvadorske snage pokrenule zajedničku operaciju usmjerenu na razbijanje navodnog kriminalnog središta kojim je upravljala organizacija koju vlasti smatraju narkoterorističkom. U četvrtak su američke snage i agenti Agencije za borbu protiv droge (DEA) pomogli ekvadorskim vlastima u uhićenju više od 30 osoba povezanih s meksičkim kartelom Jalisco New Generation.

Od rujna američka je vojska ubila više od 230 ljudi u 70 napada u Karipskom moru i istočnom dijelu Tihog oceana. Te su operacije u snažnom kontrastu s povijesnom ulogom američke vojske u pomorskom presretanju krijumčara droge i uhićenjima. Neki pravni stručnjaci tvrde da ti napadi predstavljaju nezakonita izvansudska ubojstva jer američkim snagama nije dopušteno namjerno napadati civile ili osobe osumnjičene za kriminalne aktivnosti, osim ako ispunjavaju pravni standard koji uređuje uporabu vojne sile.

Što se tiče Kube, Trumpova je administracija uvela sankcije kubanskim subjektima i dužnosnicima, uključujući vojna istraživačka i razvojna poduzeća povezana s kubanskom industrijom nikla, uoči ovogodišnje Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

U New Yorku je Trump pred Općom skupštinom UN-a rekao da njegova administracija nastoji ostvariti „temeljnu promjenu” na otoku te predvidio da će kubanska komunistička vlada „pasti”, izjavivši da će „sloboda doći na Kubu”. Kubansko izaslanstvo napustilo je dvoranu tijekom njegova govora.

Trump je također rekao da je državni tajnik Marco Rubio „duboko uključen u pregovore” s Havanom te obećao da Sjedinjene Države neće dopustiti stranim protivnicima da uspostave sve snažnije uporište „na našem vlastitom pragu”.

Te izjave uslijedile su nakon mjeseci sve izravnijih Trumpovih izjava o Kubi. U međuvremenu je kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel obećao suprotstaviti se svakom američkom napadu te optužio SAD za „agresiju” i „ekonomski rat” zbog blokiranja uvoza nafte na Kubu.

Ranije ove godine Trump je novinarima u Ovalnom uredu rekao da vjeruje kako bi imao „čast preuzeti Kubu”.

„Preuzeti Kubu na neki način, da”, rekao je sredinom ožujka. „Preuzeti Kubu. Mislim, bilo da je oslobodim, bilo da je preuzmem — mislim da bih s njom mogao učiniti što god želim, ako želite znati istinu.”

Kasnije tog mjeseca Trump je otvoreno rekao: „Kuba će biti sljedeća.”