Obavijesti

News

Komentari 0
TROJE MRTVIH

Amerika uništila brod s drogom u Pacifiku, Donald Trump poručuje: 'Imamo pravo na to'

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Amerika uništila brod s drogom u Pacifiku, Donald Trump poručuje: 'Imamo pravo na to'
Foto: EUNAVFOR ASPIDES via X/REUTERS

Američke snage su izvele napad u istočnom Pacifiku na brod koji je navodno prevozio drogu, pri čemu su ubile tri osobe, rekao je kasno u srijedu ministar obrane Pete Hegseth

"Naše obavještajne službe su znale da je plovilo uključeno u krijumčarenje nezakonitih narkotika, da je prolazilo poznatom rutom krijumčara narkotika i da je prevozilo narkotike", rekao je Hegseth u objavi na društvenoj platformi X.

"Trojica narkoterorista su bila na brodu tijekom napada, koji je izveden u međunarodnim vodama. Sva trojica terorista su ubijena, a nijedan pripadnik američkih snaga nije ozlijeđen u ovom napadu".

Hegseth je nekoliko sati ranije objavio vijest o drugom napadu u utorak, također u Pacifiku, na brod koji je navodno prevozio drogu.

U toj operaciji su smrtno stradala "dvojica narkoterorista", kazao je Hegseth, dodajući da se radilo o međunarodnim vodama, no nije pružio daljnje pojedinosti o lokaciji.

Hegseth je narkokartele usporedio s islamističkom terorističkom organizacijom al-Kaidom.

"Ovi napadi će se nastaviti, dan za danom", rekao je Hegseth u nedavnoj objavi.

Predsjednik Donald Trump poručio je da ima zakonsko ovlaštenje za nastavak bombardiranja brodova u međunarodnim vodama. Ipak, najavio je da bi se mogao obratiti Kongresu ako odluči proširiti operacije i na kopnene ciljeve.

Koliko je poznato, taj je napad prva američka operacija u Pacifiku otkad je Trumpova administracija počela ofenzivu protiv trgovine drogom, što je dovelo do najmanje sedam napada u karipskom području i dramatično podiglo napetosti s Venezuelom i Kolumbijom.

OBJAVIO JE I SNIMKU Trump: 'SAD je napao još jedan brod s drogom blizu Venezuele, ubijeno je šestero krijumčara!'
Trump: 'SAD je napao još jedan brod s drogom blizu Venezuele, ubijeno je šestero krijumčara!'

U napadima na Karibima poginulo je najmanje 32 ljudi, ali Trumpova administracija pružila je dosad malo detalja, primjerice koliko su droge plovila prevozila ili kakve konkretne dokaze je imala da brodovi prevoze drogu.

Također, pravni stručnjaci postavljaju pitanje zbog čega napade provodi američka vojska umjesto Obalne straže, koja je glavna američka agencija za provođenje pomorskog zakona, te zašto se ne poduzimaju drugi napori za zaustavljanje pošiljki prije pribjegavanja smrtonosnim napadima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025