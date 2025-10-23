Amerika uništila brod s drogom u Pacifiku, Donald Trump poručuje: 'Imamo pravo na to'

"Naše obavještajne službe su znale da je plovilo uključeno u krijumčarenje nezakonitih narkotika, da je prolazilo poznatom rutom krijumčara narkotika i da je prevozilo narkotike", rekao je Hegseth u objavi na društvenoj platformi X.

"Trojica narkoterorista su bila na brodu tijekom napada, koji je izveden u međunarodnim vodama. Sva trojica terorista su ubijena, a nijedan pripadnik američkih snaga nije ozlijeđen u ovom napadu".

Hegseth je nekoliko sati ranije objavio vijest o drugom napadu u utorak, također u Pacifiku, na brod koji je navodno prevozio drogu.

U toj operaciji su smrtno stradala "dvojica narkoterorista", kazao je Hegseth, dodajući da se radilo o međunarodnim vodama, no nije pružio daljnje pojedinosti o lokaciji.

Hegseth je narkokartele usporedio s islamističkom terorističkom organizacijom al-Kaidom.

"Ovi napadi će se nastaviti, dan za danom", rekao je Hegseth u nedavnoj objavi.

Predsjednik Donald Trump poručio je da ima zakonsko ovlaštenje za nastavak bombardiranja brodova u međunarodnim vodama. Ipak, najavio je da bi se mogao obratiti Kongresu ako odluči proširiti operacije i na kopnene ciljeve.

Koliko je poznato, taj je napad prva američka operacija u Pacifiku otkad je Trumpova administracija počela ofenzivu protiv trgovine drogom, što je dovelo do najmanje sedam napada u karipskom području i dramatično podiglo napetosti s Venezuelom i Kolumbijom.

U napadima na Karibima poginulo je najmanje 32 ljudi, ali Trumpova administracija pružila je dosad malo detalja, primjerice koliko su droge plovila prevozila ili kakve konkretne dokaze je imala da brodovi prevoze drogu.

Također, pravni stručnjaci postavljaju pitanje zbog čega napade provodi američka vojska umjesto Obalne straže, koja je glavna američka agencija za provođenje pomorskog zakona, te zašto se ne poduzimaju drugi napori za zaustavljanje pošiljki prije pribjegavanja smrtonosnim napadima.