Trump napao Iran zbog rušenja helikoptera. Iranci se osvećuju: Napali su tri američke baze!

IRANCI SE OSVEĆUJU

Iran je u srijedu uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum Washingtona i Teherana i zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku.

Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi al-Azraq u Jordanu, bazu Ali Al Salem u Kuvajtu i sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, prenose iranski državni mediji.

Iranska revolucionarna garda poručila je Washingtonu da je "spremna odlučno i razorno odgovoriti na svaki novi američki napad", navode mediji.

Oružane snage Jordana priopćile su u srijedu da su presrele i oborile pet projektila lansiranih iz Irana na bazu al-Azraq. Vojska je dodala da su krhotine pale na teritorij te bliskoistočne zemlje, ali da nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete.

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se diljem Bahreina preko noći, a vlasti su pozvale stanovnike da potraže sklonište nakon što je Iran objavio da je ciljao veliki američki vojni objekt u toj zemlji.

Bahreinsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je u srijedu ujutro na X-u da "stanovnici trebaju otići do najbliže sigurne lokacije i ostati mirni".

Kuvajtska vojska objavila je u srijedu ujutro da cilja "neprijateljske zračne ciljeve" iznad svog teritorija nakon što su Iran i Sjedinjene Države razmijenili zračne napade nakon obaranja američkog vojnog helikoptera Apache.

"Glavni stožer vojske objavljuje da kuvajtski sustavi protuzračne obrane trenutačno ciljaju neprijateljske zračne ciljeve", objavila je vojska na X-u.