MNOGIMA JE BIO INSPIRACIJA

Amerikanac bez ruku i nogu uhićen zbog brutalnog ubojstva!

Piše Ivan Jukić,
Američke vlasti uhitile su 27-godišnjeg profesionalnog igrača cornholea Daytona Jamesa Webbera, koji je kao četverostruki amputirac stekao veliku popularnost u javnosti, zbog sumnje na ubojstvo, izvijestili su u utorak američki mediji. Prema navodima policije u saveznoj državi Maryland, Webber je osumnjičen da je tijekom vožnje automobilom, nakon svađe, hicem iz vatrenog oružja usmrtio svog poznanika Bradricka Michaela Wellsa (27), prenosi The Guardian.

Incident se dogodio u nedjelju navečer u mjestu La Plata, kada je između dvojice muškaraca izbila rasprava pred drugim putnicima u vozilu. Istražitelji navode kako je Webber nakon pucnjave zaustavio automobil i od ostalih putnika zatražio pomoć da uklone tijelo iz vozila, no oni su to odbili i napustili mjesto događaja.

Osumnjičeni je potom pobjegao s tijelom u automobilu, a nekoliko sati kasnije tijelo žrtve pronađeno je u dvorištu u obližnjem Charlotte Hallu, desetak kilometara od mjesta pucnjave.

Policija je ubrzo locirala vozilo u saveznoj državi Virginiji, gdje je Webber pronađen i uhićen u bolnici u Charlottesvilleu, gdje je bio na liječenju. Protiv njega je izdan nalog za uhićenje, a očekuje se njegovo izručenje Marylandu, gdje će se suočiti s optužbama za ubojstvo prvog i drugog stupnja.

Motiv zločina zasad nije poznat, a vlasti su potvrdile kako su se svi sudionici incidenta međusobno poznavali.

Webber je ranije bio poznat kao inspirativna sportska priča – zbog teške bakterijske infekcije kao dojenče ostao je bez ruku i nogu, no uspio je izgraditi uspješnu karijeru te postati prvi četverostruki amputirac koji je nastupio u profesionalnoj američkoj ligi cornholea.

