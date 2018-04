Amerikanac plaši Hrvate u Biogradu i na tome zarađuje

Bojim se svega i svačega, pa nisam neko mjerilo za procjenu koliko je ova kuća strašna, rekao je Njujorčanin Sean Keohane (52).

Gosti Fun parka Biograd od prošlog petka mogu posjetiti njegovu kuću strave.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Zamislio sam je prošlo ljeto, počeo na njoj raditi u siječnju i sad je gotova, pa sad vi recite da je Hrvatska sporija od Amerike - kaže nasmijani Sean, koji jedva čeka vidjeti reakcije ljudi nakon posjeta kući strave koja se zove Captain Hook’s House ili Kuća Kapetana Kuke. Tema su, dakako, gusari i Kapetan Kuka, a namijenjena je za one starije od 12 godina. Uz vizualne efekte, pogotovo svjetlo i još više mrak, veliku ulogu ima i zvuk. Posjet kući trajat će oko pet minuta, a napravljena je tako da se u njoj sve može prerasporediti i izmijeniti, što će i raditi svakih nekoliko mjeseci kako bi ponuda ostala trajno zanimljiva. Sean je 12 godina radio u Disneyworldu u Orlandu u SAD-u. Bio je umjetnički direktor atrakcije Animal Kingdom. Tamo je izradio sinopsis za kuću strave prije 27 godina i tek prije godinu dana posložili su se moderna tehnologija i Seanove ideje te je realizirao svoje zamisli. Keohane ima irske korijene, odrastao je u New Yorku sedamdesetih godina, puno čitao i išao u kino. Roditelji mu nisu dopustili da ide gledati “Egzorcista”, pa je našao knjigu. Čitao ju je naglas kako bi i njegova slijepa baka mogla uživati u njoj. Ipak, dok je čitao određene dijelove knjige, i on i baka su se prepali i njega je fascinirala njihova reakcija. Čitao je i priče o Juri Grandu, hrvatskom vampiru iz 17. stoljeća.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- U početku sam predlagao da napravimo kuću strave u kojoj je glavni lik hrvatski vampir Grando iz Istre. Međutim, shvatio sam da za njega gotovo nitko ne zna. I to je šteta. Uvjeren sam da bi njegova priča zanimala ljude - rekao je Sean.

Prije tri godine put ga je odveo u Rim i tamo je upoznao Zadranku Irenu. Ubrzo su se vjenčali i Sean veći dio godine živi u Zadru, a dio provodi u SAD-u kao direktor svog teatra Pinocchio’s Marionette. U Zadru redovito posjećuje poznato Kazalište lutaka i uživa u predstavama, koje gleda sa suprugom. Otkrio je da ga se do sada najviše dojmila predstava “Karlson s krova” te za nju ima samo riječi hvale