Amerikanac snimio kineski špijunski balon: To je tako ludo i drsko. Uklonite ga i istražite sve

SAD prati sumnjivi nadzorni balon koji je primijećen na nebu iznad sjevernog SAD-a. Uvjereni su da pripada Kini.

- Balon je lociran iznad ruralne države Montane u srijedu - rekli su iz Pentagona. Sve se to događa uoči posjeta američkog državnog tajnika Antonyja Blinkena Kini...

Kako doznaje NBC, vojni dužnosnici su čak diskutirali i da ga obore s neba, no takva odluka nije donesena.

- Američka vlada detektirala je sumnjivi špijunski balon koji i dalje lebdi na velikim visinama iznad kontinentalnog dijela SAD-a. Mi ga pažljivo pratimo . rekao je glasnogovornik Pentagona Pat Ryder.

- Čim smo ga detektirali odmah smo reagirali i zaštitili sve osjetljive informacije. Američki predsjednik Joe Biden obaviješten je o situaciji dodao je Ryder.

Nakon savjetovanja odlučili su da se ne poduzimaju nikakve akcije zbog opasnosti od pada krhotina na tlo. Ryder objašnjava kako nema velike prijetnje te da je balon iznad visine koju koriste komercijalni zračni prijevoznici.

- Bio sam na poslu i spremao sam se za odlazak. Par minuta prije sam vidio vijesti o nekim zračnim restrikcijama u gradu i to mi je bilo sumnjivo. Gledao sam kroz prozor, kao i inače, i primijetio sam ga krajičkom oka. Prvo sam mislio da je zvijezda, ali to mi je bilo ludo, jer je bio dan. I kad sam pogledao opet, shvatio sam da je preveliko da bude zvijezda - priča jedan stanovnik Billingsa, koji je i snimio objekt. Odmah nastavlja:

- Vijesti su rekle kako je to možda kineski balon. To mi zvuči tako ludo i drsko da bi netko pokušao... To je tako vidljivo na nebu, ali bilo je visoko pa možda neki nisu vidjeli. Za mene je to ludo... - rekao je Amerikanac..

Naglašava kako bi država trebala reagirati što prije:

- Ludo bi bilo da ga vlast ne ukloni s neba i istraži porijeklo objekta.

Balon je prvi put primijećen u srijedu iznad mjesta Billings u Montani, a prije toga preletio je i kroz zračni prostor Kanade.

Zbog balona je sastanak održao i vojni vrh SAD-a na čelu s ministrom obrane Lloydom Austinom i načelnikom Združenog stožera, generalom Markom Milleyjem.

Na sastanku je raspravljano koliku prijetnju SAD-u balon predstavlja i kako na nju reagirati.

- Trenutno procjenjujemo da taj balon ima tek ograničenu dodatnu vrijednost iz perspektive prikupljanja obavještajnih podataka, ali unatoč tome poduzimamo korake za zaštitu od prikupljanja osjetljivih podataka stranih obavještajnih službi - rekao je jedan dužnosnik.

Kako NBC doznaje, u jednom trenutku su zbog balona u zrak dignuti i najbolji američki borbeni avioni, F-22 Raptori, ali balon ipak nisu srušili. Pentagon je uvjeren da je balon kineski te su već stupili u kontakt s Pekingom preko više kanala.

- Ukazali smo im na ozbiljnost koju za nas ima to pitanje - rekao je neimenovani dužnosnik za NBC News.

Špijunski baloni iznad SAD-a letjeli su nekoliko puta posljednjih godina, ali čini se da se ovaj balon zadržava dulje nego u prethodnim slučajevima, rekao je dužnosnik.

