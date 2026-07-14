Amerikanac u Hrvatskoj nije prijavio 50.000 dolara na granici. Kazna mu je 12.900 €

Ovlašteni carinski službenici na graničnom prijelazu Maljevac 13. srpnja 2026. godine spriječili su pokušaj nezakonitog iznosa gotovine u iznosu od 50.000,00 američkih dolara iz carinskog područja Europske unije, javlja Carinska uprava.

Kako navode, istoga dana državljaninu Sjedinjenih Američkih Država izdan je prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju. Kao suvozač u osobnom vozilu bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka, prilikom izlaska iz carinskog područja Europske unije nije ispunio obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, pisanim ili elektroničkim putem propisanog obrasca. Zbog utvrđenog prekršaja izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 12.900,00 eura.

Foto: carina.gov.hr

Carinska uprava podsjeća da su putnici pri ulasku u Europsku uniju i izlasku iz nje obvezni prijaviti gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više, odnosno njezinu protuvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca nadležnim tijelima.