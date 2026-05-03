Amerikanci odgovorili na iranski mirovni prijedlog

Iran je primio odgovor SAD-a na svoj najnoviji mirovni prijedlog, objavili su iranski mediji povezani s državom.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da se odgovor, koji je dostavljen preko Pakistana. trenutačno razmatra, prema navodima novinske agencije Tasnim.

SAD još nije službeno potvrdio da je odgovorio Teheranu. Međutim, predsjednik Donald Trump navodno je u nedjelju rekao za izraelski Kan News da mu je prijedlog neprihvatljiv.

Iranski državni mediji navode da je Teheranov plan od 14 točaka tražio od Washingtona povlačenje snaga iz blizine iranskih granica, prekid pomorske blokade iranskih luka te obustavu svih neprijateljstava – uključujući izraelsku ofenzivu u Libanonu.

Također se poziva na postizanje sporazuma između dviju zemalja u roku od 30 dana.

Iranski državni mediji dodaju da prijedlog potiče dvije zaraćene strane da se usredotoče na „okončanje rata“, a ne na produljenje trenutačnog primirja.

Osvrćući se na prijedlog, Trump je u objavi na Truth Socialu kasno u subotu napisao: „Još nisu platili dovoljno visoku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu tijekom posljednjih 47 godina.“

Govoreći istog dana novinarima u Palm Beachu na Floridi, rekao je da još nije detaljno proučio plan.