Obavijesti

News

Komentari 5
JOŠ SE NIŠTA NE ZNA

Amerikanci odgovorili na iranski mirovni prijedlog

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Amerikanci odgovorili na iranski mirovni prijedlog
Foto: Nathan Howard

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da se odgovor, koji je dostavljen preko Pakistana. trenutačno razmatra

Iran je primio odgovor SAD-a na svoj najnoviji mirovni prijedlog, objavili su iranski mediji povezani s državom.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da se odgovor, koji je dostavljen preko Pakistana. trenutačno razmatra, prema navodima novinske agencije Tasnim.

SAD još nije službeno potvrdio da je odgovorio Teheranu. Međutim, predsjednik Donald Trump navodno je u nedjelju rekao za izraelski Kan News da mu je prijedlog neprihvatljiv.

Iranski državni mediji navode da je Teheranov plan od 14 točaka tražio od Washingtona povlačenje snaga iz blizine iranskih granica, prekid pomorske blokade iranskih luka te obustavu svih neprijateljstava – uključujući izraelsku ofenzivu u Libanonu.

NUKLEARNI PROGRAM Ovo je iranski plan kojeg Donald Trump ne želi prihvatiti
Ovo je iranski plan kojeg Donald Trump ne želi prihvatiti

Također se poziva na postizanje sporazuma između dviju zemalja u roku od 30 dana.

Iranski državni mediji dodaju da prijedlog potiče dvije zaraćene strane da se usredotoče na „okončanje rata“, a ne na produljenje trenutačnog primirja.

Osvrćući se na prijedlog, Trump je u objavi na Truth Socialu kasno u subotu napisao: „Još nisu platili dovoljno visoku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu tijekom posljednjih 47 godina.“

Govoreći istog dana novinarima u Palm Beachu na Floridi, rekao je da još nije detaljno proučio plan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026