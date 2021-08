Od početka kolovoza, u SAD-u u bolnici zbog korona virusa dnevno završi preko 7000 ljudi. Država pokušava zauzdati delta varijantu, a u borbi protiv toga zadnju nadu polažu u cjepiva.

Odobrenje za hitnu upotrebu treće doze cjepiva Moderne i Pfizer/BioNTecha izdala je jučer američka Agencija za hranu i lijekove (FDA).

- Država je pogođena novim valom pandemije Covida-19, a Agencija za hranu lijekove je svjesna da su imunokompomitirani ljudi posebice podložni teškom obliku bolesti - rekla je povjerenica Uprave Janet Woodcock u priopćenju.

Prva država koja je ponudila mogućnost cijepljenja trećom dozom bio je Izrael. Tamo je 56 od 57 stručnih savjetnika vlade poduprlo ovu mjeru. Treću dozu cjepiva tamo dobivaju stariji od 60 godina koji su drugu dozu dobili prije više od pet mjeseci.

Nedavna istraživanja su pokazala kako je došlo do smanjenja stupnja zaštite od teškog oblika bolesti kod osoba koje su se protiv korona virusa cijepile u siječnju. U Izraelu je u potpunosti cijepljeno više od 80 posto osoba starijih od 40 godina, odnosno 57 posto ukupne populacije. Jučer je stigla vijest da će Izrael proširiti uvjete za primanje cjepiva protiv korona virusa i za one starije od 50 godina. Osim što će dob za primanje treće doze biti smanjena na 50 godina, osobama koje rade u medicinskim službama od danas će biti dopušteno cijepiti se po treći put. Do sada je treću dozu u Izraelu primilo oko 750.000 starijih ljudi.

Izrael je nedavno zabilježio gotovo 6000 novih infekcija dnevno.

Broj pacijenata u kritičnom stanju također je na najvećoj razini u zadnjih šest mjeseci. Ima ih više od 400. Njemačka planira od 1. rujna predložiti primjenu treće doze cjepiva protiv Covida-19 za starije i za osjetljive osobe.

Hrvatski imunolozi slažu se da, ako će se uopće u budućnosti i davati, treću dozu treba dati starijima, ali sa slabim titrom protutijela nakon dvije doze, što bi se vidjelo serološkim testiranjem.

- Nema podataka da se sada treba cijepiti trećom dozom - rekla je ranije ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ‘’Dr. Fran Mihaljević’’ Alemka Markotić.

Markotić kaže kako za sada još nema relevantnih studija koje bi potakle na uvođenje treće doze, ali da se prati situacija u svijetu.

Napominje da se posebno prati delta varijanta virusa koja se puno brže širi od prethodnih.

Mijenjaju se podaci na Covid potvrdama

Sve Covid potvrde će od danas, umjesto dosadašnje šifre bolesti “840539006”, imati ispisan naziv bolesti “Covid-19”.

Potvrde o cijepljenju će u polju naziva cjepiva imati, umjesto dosadašnje šifre “J07BX03”, ispisan naziv “Covid-19 Vaccine” te puni naziv cjepiva i proizvođača cjepiva, itd. Ranije izdane EU digitalne Covid-potvrde su važeće u obliku u kojem su izdane te nije potrebno raditi nove.

Srbija ima puno zaraženih

Situacija u hrvatskom okruženju sve više zabrinjava. Srbija bilježi iz dana u dan sve veće brojeve novooboljelih, dok ih je u BiH ipak manje nego u Hrvatskoj.

Na korona virus u Srbiji jučer je testirano 11.324 ljudi, od kojih je 1072 bilo pozitivno. Preminulo je šestero ljudi. Na respiratorima je 25 pacijenata. U BiH pak ima 241 novooboljeli, a preminulo je troje ljudi. Testirali su 1815 ljudi.