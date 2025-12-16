Ostaje za vidjeti radi li se o diplomatskom blefu kako bi se Moskvu napokon prisililo na pregovore ili je Washington stvarno spreman na direktan sukob s državom koja ima 5400 atomskih bombi
Amerika prvi put zaprijetila Rusiji: Ako opet napadnete, idemo direktno na vas!
Ako Rusija ponovno napadne Ukrajinu, Sjedinjene Države će vojno odgovoriti na agresora, izjavio je poljski premijer Donald Tusk, koji je sudjelovao na berlinskom summitu o miru u Ukrajini, Onet News.
- Prvi put sam čuo američke pregovarače kako govore, a gospodin Steve Witkoff ovdje je bio nedvosmislen, da će Amerika sudjelovati u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu na takav način da Rusi neće imati nikakvih sumnji da će u slučaju kršenja primirja američki odgovor biti vojni -Tusk je ocijenio kao činjenicu da je „možda prvi put tako jasno vidljivo da su Amerikanci, Europljani i Ukrajina svi na istoj strani”.
Poljski premijer također je naglasio da je jedini stvarni način da se Rusiju prisili na ozbiljne pregovore o okončanju rata, ili barem na pristajanje na primirje, da cijeli Zapad djeluje zajedno.
- Moramo djelovati kao saveznici s Amerikancima i Ukrajincima kako bi Rusi i Putin vidjeli da je nemoguće zabiti klin između ove tri strane - istaknuo je Tusk.
Ostaje za vidjeti radi li se o diplomatskom blefu kako bi se Moskvu napokon prisililo na pregovore ili je Washington stvarno spreman na direktan sukob s državom koja ima 6000 atomskih bombi.
