ZBOG UKRAJINE

Amerika prvi put zaprijetila Rusiji: Ako opet napadnete, idemo direktno na vas!

Foto: Ilustracija - Reuters

Ostaje za vidjeti radi li se o diplomatskom blefu kako bi se Moskvu napokon prisililo na pregovore ili je Washington stvarno spreman na direktan sukob s državom koja ima 5400 atomskih bombi

Ako Rusija ponovno napadne Ukrajinu, Sjedinjene Države će vojno odgovoriti na agresora, izjavio je poljski premijer Donald Tusk, koji je sudjelovao na berlinskom summitu o miru u Ukrajini, Onet News

 - Prvi put sam čuo američke pregovarače kako govore, a gospodin Steve Witkoff ovdje je bio nedvosmislen, da će Amerika sudjelovati u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu na takav način da Rusi neće imati nikakvih sumnji da će u slučaju kršenja primirja američki odgovor biti vojni -Tusk je ocijenio kao činjenicu da je „možda prvi put tako jasno vidljivo da su Amerikanci, Europljani i Ukrajina svi na istoj strani”.

Poljski premijer također je naglasio da je jedini stvarni način da se Rusiju prisili na ozbiljne pregovore o okončanju rata, ili barem na pristajanje na primirje, da cijeli Zapad djeluje zajedno.

 - Moramo djelovati kao saveznici s Amerikancima i Ukrajincima kako bi Rusi i Putin vidjeli da je nemoguće zabiti klin između ove tri strane - istaknuo je Tusk.

Ostaje za vidjeti radi li se o diplomatskom blefu kako bi se Moskvu napokon prisililo na pregovore ili je Washington stvarno spreman na direktan sukob s državom koja ima 6000 atomskih bombi.

