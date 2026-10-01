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unatoč sankcijama

Amerikanci produljili licencu Janafu: Nastavlja se isporuka nafte srpskom NIS-u

Piše HINA,
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Amerikanci produljili licencu Janafu: Nastavlja se isporuka nafte srpskom NIS-u
Foto: Janaf
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Američki Ured za kontrolu strane imovine produžio je licencu Janafu, što omogućava nastavak isporuke nafte srpskoj Naftnoj industriji Srbije, unatoč postojećim sankcijama.

Janafu je odobreno novo produljenje licence američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), 30. listopada ove godine, priopćio je Janaf u četvrtak. Time je Janafu omogućena daljnja provedba ugovornih aktivnosti s  Naftnom industrijom Srbije (NIS), u skladu s važećim sankcijskim režimom.

OFAC-ova licenca za suradnju s NIS-om potrebna je stoga što je NIS pod američkim sankcijama, koje je SAD uveo ruskom energetskom sektoru zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Budući da su ruske kompanije Gazpromnjeft i Gazprom većinski vlasnici NIS-a, američke sankcije odnose se i na NIS.

Kada licenca ne bi bila produžena,  Janaf ne bi smio isporučivati naftu rafineriji u Pančevu, ključnoj za opskrbu Srbije naftnim derivatima.

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Produljenje licence rezultat je aktivnosti koje je Janaf provodio u suradnji s vladom te uz podršku američkih pravnih stručnjaka za područje međunarodnih sankcija, kaže se u priopćenju.

Dodaje se kako odobrenje licence potvrđuje važnost Janafove uloge u osiguravanju stabilnih europskih energetskih tokova te predstavlja nastavak poslovanja u okviru svih primjenjivih međunarodnih propisa i regulatornih zahtjeva.

"Dobivanje novog produljenja OFAC licence potvrđuje odgovoran i transparentan pristup Janafa poslovanju u složenom međunarodnom regulatornom okruženju. Kao operator strateške energetske infrastrukture nastavit ćemo svojim partnerima pružati pouzdanu uslugu te doprinositi sigurnosti i stabilnosti opskrbe energentima u Republici Hrvatskoj i Europi", izjavila je Uprava Janafa.

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