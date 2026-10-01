Amerikanci produljili licencu Janafu: Nastavlja se isporuka nafte srpskom NIS-u

Janafu je odobreno novo produljenje licence američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), 30. listopada ove godine, priopćio je Janaf u četvrtak. Time je Janafu omogućena daljnja provedba ugovornih aktivnosti s Naftnom industrijom Srbije (NIS), u skladu s važećim sankcijskim režimom.

OFAC-ova licenca za suradnju s NIS-om potrebna je stoga što je NIS pod američkim sankcijama, koje je SAD uveo ruskom energetskom sektoru zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Budući da su ruske kompanije Gazpromnjeft i Gazprom većinski vlasnici NIS-a, američke sankcije odnose se i na NIS.

Kada licenca ne bi bila produžena, Janaf ne bi smio isporučivati naftu rafineriji u Pančevu, ključnoj za opskrbu Srbije naftnim derivatima.

Produljenje licence rezultat je aktivnosti koje je Janaf provodio u suradnji s vladom te uz podršku američkih pravnih stručnjaka za područje međunarodnih sankcija, kaže se u priopćenju.

Dodaje se kako odobrenje licence potvrđuje važnost Janafove uloge u osiguravanju stabilnih europskih energetskih tokova te predstavlja nastavak poslovanja u okviru svih primjenjivih međunarodnih propisa i regulatornih zahtjeva.

"Dobivanje novog produljenja OFAC licence potvrđuje odgovoran i transparentan pristup Janafa poslovanju u složenom međunarodnom regulatornom okruženju. Kao operator strateške energetske infrastrukture nastavit ćemo svojim partnerima pružati pouzdanu uslugu te doprinositi sigurnosti i stabilnosti opskrbe energentima u Republici Hrvatskoj i Europi", izjavila je Uprava Janafa.