'Amerikanci su glupi. Ne znaju naći sjever na karti. Britanci su licemjeri, Rusi su tolerantni...'

Šefica RT-a i jedna od najvjernijih Putinovih propagandistica Margarita Simonjan izgubila je samopouzdanje koje je imala na početku invazije. Tad je s osmijehom pričala o skorašnjoj velikoj Putinovoj pobjedi, smijala se na ideje kako Rusiju može nešto zaustaviti... Ali, više od 260 dana nakon što su napali Ukrajinu, Rusija je daleko od ispunjavanja ciljeva koje je sama sebi postavila u onome što zovu 'posebna vojna operacija'.

Pa dok im se vojska povlači dok snage Kijeva napreduju, Margarita je u novoj emisiji krenula u žestoki monolog o 'glupim licemjerima sa Zapada'... Više nema priče o velikoj ruskoj pobjedi, sad je dovoljno i samo vrijeđanje...

- Iznova sam začuđena licemjerjem tih ljudi, te države, te Vlade... Ne govorim o cijeloj naciji jer nismo nacisti. Pričam o Velikoj Britaniji. U SAD-u također ima jako puno licemjerja, ali zbog užasnog sustava obrazovanja, kojeg su implementirali prije više desetljeća, tamo je puno naivnosti, neznanja... U principu, gluposti. Većina tih ljudi ne zna pronaći jug i sjever na karti - krenula je 'jako' Simonjan i odmah nastavila:

- Oni ne mogu naći Rusiju na svjetskoj karti. To me ne iznenađuje jer ja sam završila američku školu. Sjećam se učitelja latinskog u školi, njega su smatrali među najobrazovanijima tamo jer je bio u Europi, za njihove standarde on je bio izrazito obrazovan. Zamolio me da napišem rusku abecedu na ploču. Moji kolege tad su imali 18, 19, 20 godina... Ja sam na ploču napisala naš alfabet i oni su bili šokirani što postoje i druga pisma. Ne šalim se, samo razmislite o tome. Ne preuveličavam. Oni nisu znali da takve stvari postoje. Kako vrijeme prolazi, oni se neće puno promijeniti. Neće ni na fakultetu ništa naučiti - tvrdi Simonjan.

A nakon što je 'popljuvala' Zapad, naravno, red je došao da pohvali svoju voljenu Rusiju...

- Iznenađena sam kako mi sami ne shvaćamo koliko smo bili otvorenog uma povijesno, iako se to ostatku svijeta činilo čudno. Mi smo otvoreniji, tolerantniji... Lišeni smo predrasude za razliku od svih njih. Kod njih je licemjerje duboko ukorijenjeno. To je i glavni razlog za toliki njihov bijes. Mi kažemo da djelujemo i zašto se borimo. I mi se stvarno borimo za te vrijednosti koje smo istaknuli. Licemjerje je vrlo iritantno. Borit ćemo se protiv njih do zadnjeg metke, a nadam se da bez municije nikad nećemo ostati - zaključila je šefica RT-a...

