Amerikanci: Upotrijebili smo bombe za razbijanje bunkera. Dvoje mrtvih kod Tel Aviva...

Dvoje ljudi poginulo

Izraelska hitna služba objavila je da su preminule dvije osobe koje su bile teško ozlijeđene u udaru iranskog balističkog projektila u predgrađu Tel Aviva, Ramat Ganu.

Izraelski mediji navode da je riječ o paru u sedamdesetim godinama.

Prema prvim, nepotvrđenim informacijama, nalazili su se na stubištu svoje zgrade u trenutku udara, što upućuje na to da su se uputili prema skloništu.