Amerikanci: Upotrijebili smo bombe za razbijanje bunkera. Dvoje mrtvih kod Tel Aviva...

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.
Dvoje ljudi poginulo
Izraelska hitna služba objavila je da su preminule dvije osobe koje su bile teško ozlijeđene u udaru iranskog balističkog projektila u predgrađu Tel Aviva, Ramat Ganu.
Izraelski mediji navode da je riječ o paru u sedamdesetim godinama.
Prema prvim, nepotvrđenim informacijama, nalazili su se na stubištu svoje zgrade u trenutku udara, što upućuje na to da su se uputili prema skloništu.
Amerikanci: Upotrijebili smo bombe za razbijanje bunkera
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da su američke snage prije nekoliko sati uspješno bacile više bombi za razbijanje bunkera težine 2300 kilograma na utvrđene iranske raketne položaje uz obalu Irana, u blizini Hormuškog tjesnaca.
Kako navode, na tim lokacijama bile su raspoređene iranske protubrodske krstareće rakete koje su predstavljale prijetnju međunarodnoj plovidbi kroz taj ključni pomorski pravac.
Oštećena željeznička postaja u Tel Avivu
Snimke prikazuju štetu na nekoliko lokacija nakon posljednjeg iranskog raketnog napada, uključujući i željezničku postaju Savidor u Tel Avivu.
Hitna služba objavila je da njezini timovi na mjestu udara iranskog projektila u predgrađu Tel Aviva, Ramat Ganu, pružaju pomoć dvjema osobama koje su teško ozlijeđene.
Iran ispalio projektile...
Sirene za zračnu opasnost oglasile su se u Tel Avivu i Jeruzalemu. Novinarske ekipe CNN-a u oba grada vidjele su bljeskove na noćnom nebu, uključujući i ono što je izgledalo kao projektil s kasetnim streljivom iznad Tel Aviva.
Izraelske vatrogasne i spasilačke službe upućene su prema nekoliko mjesta udara u širem području Tel Aviva, priopćile su vlasti.
Ubijen i Larijanijev sin
Administrativni ured iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC) oglasio se o smrti šefa sigurnosti Alija Larijanija.
"U ranim jutarnjim satima poginuo je zajedno sa svojim sinom Mortezom, zamjenikom za sigurnost u administraciji SNSC-a Alirezom Bajatom, te s nekoliko tjelohranitelja", navodi se.
Iranski mediji, uključujući agenciju Fars blisku Iranskoj revolucionarnoj gardi, ranije su izvijestili da je Larijani ubijen u kući svoje kćeri u Pardisu, no "upućeni izvori" to su demantirali.