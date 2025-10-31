Amerikanci vode istragu o ratnim zločinima u Gazi. Upitna je vojna pomoć Izraelu?

Povjerljivo izvješće američkog državnog nadzornog tijela otkrilo je da su izraelske vojne jedinice počinile “nekoliko stotina” mogućih kršenja američkog zakona o ljudskim pravima u Pojasu Gaze, toliko puno da bi State Departmentu trebalo “više godina” da ih sve pregleda, prema dvojici američkih dužnosnika koji su detalje iznijeli The Washington Postu.

Nalazi Ureda glavnog inspektora State Departmenta prvi su put da američko vladino izvješće priznaje razmjere izraelskih postupaka u Gazi koji potpadaju pod Leahy zakone — povijesno zakonodavstvo koje zabranjuje američku sigurnosnu pomoć stranim vojnim jedinicama koje su vjerodostojno optužene za teška kršenja ljudskih prava.

Foto: Ramadan Abed

Američki dužnosnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog povjerljivosti izvješća, rekli su da nalazi nadzornog tijela bude sumnju u mogućnost odgovornosti za izraelske postupke, s obzirom na golemi broj neriješenih slučajeva i prirodu samog postupka revizije, koji je sklon izraelskim obrambenim snagama.

- Ono što me brine jest da će se pitanje odgovornosti zaboraviti sada kad buka sukoba jenjava - rekao je Charles Blaha, bivši dužnosnik State Departmenta zadužen za provedbu Leahy zakona, koji je upoznat s izvješćem.

Ured glavnog inspektora odbio je komentirati za ovaj članak, ali je na svojoj internetskoj stranici potvrdio postojanje izvješća. “Ovo izvješće sadrži klasificirane informacije i nije dostupno javnosti,” stoji na službenoj stranici. Izvješće je dovršeno svega nekoliko dana prije nego što su Izrael i Hamas postigli sporazum o prekidu vatre kojim su oslobođeni preostali živi izraelski taoci u zamjenu za palestinske zatvorenike, djelomično povlačenje izraelskih snaga i nastavak isporuke humanitarne pomoći u ratom razorenu Gazu.

Foto: DAWOUD ABU ALKAS

Iako prekid vatre tehnički još uvijek traje, utorak je bio najsmrtonosniji dan otkako je sporazum postignut — izraelski zračni napadi ubili su najmanje 104 Palestinca, prema lokalnim zdravstvenim vlastima, nakon što je Izrael optužio militante za ubojstvo izraelskog vojnika.

Leahy zakoni dobili su ime po bivšem senatoru Patricku J. Leahyu (demokrat iz Vermonta), koji je uveo zakon s ciljem uvođenja sankcija stranim vojnim jedinicama koje primaju američko financiranje, a počine izvansudska ubojstva, mučenja i druge zločine.

Dvije godine duga izraelska vojna kampanja u Gazi — u kojoj je, prema procjenama, poginulo gotovo 70.000 Palestinaca od Hamasova iznenadnog napada na jug Izraela 7. listopada 2023. — testirala je učinkovitost Leahy zakona. Brojni su slučajevi u Gazi koji još čekaju odluku, uključujući ubojstvo sedmero djelatnika organizacije World Central Kitchen u izraelskom napadu u travnju 2024. te ubojstvo više od 100 Palestinaca i ranjavanje 760 drugih okupljenih oko kamiona s humanitarnom pomoći kod grada Gaze u veljači 2024., prema lokalnim zdravstvenim vlastima.

Sjedinjene Države pružaju Izraelu najmanje 3,8 milijardi dolara pomoći svake godine — a u posljednjim godinama i desetke milijardi dolara više — čime je ta zemlja najveći kumulativni primatelj američke pomoći u svijetu. Povjerljivo izvješće objašnjava protokol za pregled kršenja ljudskih prava od strane stranih vojski koje primaju američku pomoć, rekli su dvojica američkih dužnosnika. U slučaju Izraela, izvješće opisuje kako je specifičan birokratski proces, uspostavljen od strane uzastopnih republikanskih i demokratskih administracija, stavio Izrael u povlašteni položaj u odnosu na druge zemlje koje se suočavaju s sličnim optužbama za kršenja ljudskih prava.

Protokol, poznat kao Israel Leahy Vetting Forum, uključuje duže i složenije postupke te uključuje viši rang američkih dužnosnika, u usporedbi s revizijama za druge zemlje, navodi izvješće.