Amerikanka pala s Galebovih stijena, tek se lakše ozlijedila

Županijski centar 112 iz Pazina zaprimio je u srijedu oko 16 sati dojavu o padu strane državljanke s Galebovih stijena u Puli.

Ozlijeđena je prevezena u bolnicu, a na intervenciji izvlačenja sa nepristupačnog terena i asistenciji timu Hitne pomoći, bili su i vatrogasci.

Kako doznajemo radi se o 22-godišnjoj američkoj državljanki, a koja se sa samoga vrha pokušavala spustiti do mora i pritom pala sa visine od pet metara lakše ozlijedivši nogu. S obzirom na to da je vatrogasci zbog terena nisu mogli izvući, u pomoć su preskočili ribari koji su preplašenu Amerikanku prevezli do plaže Valovine gdje joj pružena medicinska pomoć.

Imala je neviđenu sreću, jer padom osim ozljede noge i par ogrebotina ništa drugo nije ozlijedila pa je iz bolnice otpuštena isti dan.