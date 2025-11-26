Obavijesti

VELIKA POTRAGA

Ana je nestala prije tri dana na putu za Beograd: Netko prijavio da je automobil sletio u jezero

Ana je nestala prije tri dana na putu za Beograd: Netko prijavio da je automobil sletio u jezero
Djevojka se zadnji put čula s bratom u blizini Čačka. Obitelj ne vjeruje da je stradala u prometnoj nesreći. Ipak, policija je dobila dojavu o tome da je vozilo sletjelo u jezero

Ana Radović (20) nestala je 23. studenoga kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. S njom se zadnji čuo brat i to u 18.45 sati u blizini Čačka. Otac Miloš tvrdi da je Anin telefon bio dostupan još 14 sati, a onda se ugasio i obitelj otada nema više niti jedan trag o tome gdje se djevojka nalazi. Otac apelira na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Ani da se jave u policiju. Iako otac ne vjeruje da Ana nastradala u prometnoj nesreći, Blic piše kako je policija dobila dojavu o tome kako je jedno vozilo palo u jezero Međuvršje. Vatrogasci spasioci i ronioci Žandarmerije detaljno su pretraživali Moravu i jezero Međuvršje između Čačka i Užica. Prema zadnjim informacijama vozilo je pronađeno u kanalu blizu Čačka no ne zna se da li je u njemu nestala djevojka: 

- U skladu sa svim tim informacijama, policija detaljno pretražuje i istražuje kako bi se utvrdile sve okolnosti nestanka djevojke, ali i navodnog slijetanja s puta jednog vozila. Za sada cijeli slučaj ima mnogo pitanja na koja policija i tužitelji pokušavaju odgovoriti. Ono što je za sada jedino poznato, je da je prijavljen nestanak djevojke - rekao je izvoz za Blic. 

