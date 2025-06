Ana je u zagrebačkom potresu ostala bez stana: 'Dočekala sam 100. rođendan, ali ne i obnovu'

'Treslo se kao da su bombe padale', rečenica je s kojom nas je nakon potresa dočekala Ana Kovač (100) iz Zagreba, a ona definitivno zna kako je to kad bombe padaju. Ova je dugovječna žena svjedočila savezničkom bombardiranju Zagreba 1944. godine i tvrdi da joj potres iz 2020. bio puno gori. Ostala je tad bez svog stana u Medulićevoj ulici, u centru grada. Od tada se seli od jedne nećakinje do druge, a evo, nedavno je dočekala i 100., ali ne i obnovu. A upravo joj je povratak u njezin stan u Medulićevoj najveća želja.

Iz Slavonije u Zagreb

- Fali mi svaki kutak toga stana. Namještaj, stol, peć... Da se sad tamo vratim, sjela bih u fotelju, zagledala se kroz prozor i ponovno u sjećanjima proživljavala vlastiti život. A njega nikad ne bih mijenjala. Imao je i dobre i loš strane, ali jako ga volim i sve bih još jednom ponovila jer ne žali ni za jednim trenutkom - kaže gospođa Ana koja je u Zagreb došla još kao dijete, iz Slavonije.

Njena je majka Tonka u Medulićevoj radila kao kućna pomoćnica jednome bračnom paru, koji nije imao djecu. Toliko im je prirasla k srcu, da su joj predložili da u Zagreb, iz Slavonije gdje je djevojčica odrastala, dovede i svoju kći, Anu. Tako je i bilo. Nakon srednje škole postala je glavna telefonistica u jednoj firmi za proizvodnju kozmetike. Zajedno s majkom otkupila je stan u Medulićevoj nakon što su bivši vlasnici preminuli. Uspomene na dom u kojem je živjela još 1936. godine, u njoj su još uvijek nevjerojatno žive pa tim više čezne za njim.

Nema niti jednu bolest

Trenutno je kod rođakinje Sanje u Dubravi koja se brine o njoj. Brigu o Ani vodi i rođakinja Zdravka kod koje također provede po nekoliko mjeseci. Nije im teško jer, kako kažu, njihova je teta Anica, teta za poželjeti.



- Hoda malo teže, ali čini to bez štaka, hodalice ili nekog pomagala. Tek ju malo pridržavamo za svaki slučaj. Nije zahtjevna i jako je dobra duša. Uživamo biti s njom - kaže Zdravka. Ana se odmah ubacuje kako je zdravlje i dalje odlično služi.

- Bole me samo noge ponekad. Mažem ih cijeli život i evo, hvala bogu, još su u odličnom stanju. I nikakvih drugih tegoba nemam. Ujutro popijem jednu tabletu za tlak i to je sve - ponosna je Ana.

Kaže da je tajna njene dugovječnosti u pozitivnom razmišljanju.

- Nikoga ne mrzim, nikome ne želim zlo. O svima uvijek mislim sve najbolje i nikoga ne osuđujem. Mislim da me to dovelo ravno do 100-te - zaključila je Ana. Njezini bližnji uvjereni su da će živjeti još dugi niz godina. Za nedavni su joj rođendan tako poklonili i unikatnu majicu koju su dali izraditi. Na njoj je natpis: "Godina proizvodnje 1925., svi dijelovi originalni." Sa stražnje je strane prometni znak na kojem piše da je ograničenje 130. Kada je vidjela majicu, kaže, dobro se nasmijala.



- To su mi moji luckasti nećaci poklonili. Nikad neću zaboraviti taj rođendan - kaže Ana koja ispočetka nije bila ni za kakvu proslavu, ali su je na kraju nagovorili. Baka se uredila, bila je na frizuri, a onda pravac restoran. Došlo joj je 40 gostiju.

Produžili joj život

- Došli su mi moji čak iz Splita. Svatko kome sam zahvalila što je došao, rekao bi mi: 'Tako nešto se ne propušta'. Nije mogla doći samo rodbina iz Austrije, ali svi drugi su došli. Svaki dan razmišljam o toj proslavi. Toliko je predivno bilo da imam osjećaj da su mi dali snage da živim još 50 godina - kaže Ana. Otkrila je i da je pušući u svjećice zaželjela sve najbolje svima koje poznaje. Njezina nam je rođakinja Zdravka otkrila da bi idući tjedan trebala krenuti konstrukcijska obnova Aninog stana u Medulićevoj te da već imaju izvođače. Radovi bi trebali trajati od četiri do šest mjeseci tako da će Ana možda ipak dočekati da bar još jednom vidi svoj stari dom.

- Ako se to desi, odmah ću na kavu pozvati svoje prijateljice Mariju, Veru i Štefaniju i time ćemo proslaviti moj povratak u Medulićevu - s iskrom u oku i glasom punim nade će Ana.