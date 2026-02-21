Analitičar: Dabro je DP-u napravio problem poput ujaka pijanog na obiteljskom ručku

Nakon što je novi ministar Alen Ružić u Saboru izabran sa 77 glasova, politička situacija u vladajućoj većini i dalje je neizvjesna. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković opisao ju je kao „jednadžbu s nekoliko nepoznanica“, a odnosi između HDZ-a, Domovinskog pokreta (DP), HSLS-a i zastupnika Josipa Dabre i dalje su pod povećalom javnosti.

Komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić u razgovoru za HRT ocijenio je kako su prijevremeni izbori najmanje vjerojatan rasplet jer trenutačno ne odgovaraju nijednoj strani u vladajućoj koaliciji. Posebno ističe da je DP u slabijoj poziciji nego prije izbora, opterećen unutarnjim podjelama i posljedicama koalicije s HDZ-om.

- Interno su se raspolovili, a moguće je i da ih je sama koalicija s HDZ-om politički oštetila. Status koji danas imaju na izborima ne bi mogli ponoviti - kaže Trogrlić.

Smatra da je slučaj Josipa Dabre ozbiljno uzdrmao većinu te da se pokazao kao teško predvidiv politički akter, ali i da izbor ministra sa 77 glasova pokazuje kako većina može funkcionirati i bez presudne „76. ruke“.

- Razumljivo je da je došlo do tenzija. Zastupnik Dabro doveo je cijelu koaliciju u neugodnu poziciju, a ponajviše Domovinski pokret - dodaje.

Ipak, izlazak DP-a iz koalicije za HDZ bi bio teško rješiv politički problem, zbog čega Trogrlić procjenjuje da će i DP i HSLS ostati dio vladajuće većine. Reakciju predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka ocjenjuje snažnom i vidljivom, čime je stranka dobila medijski prostor koji je tražila.

Upozorava i da bi ponovno otvaranje ideoloških tema, poput zabrane totalitarnih simbola, dodatno polariziralo društvo. Prema njegovu mišljenju, iako takve teme pune medijski prostor i podižu tenzije, birači na izborima ipak najčešće odlučuju prema ekonomskim pitanjima – plaći, mirovini i kvaliteti života.

- Ovo je politički zahtjevna situacija jer se već mjesecima nalazimo u staroj ideološkoj podjeli na ustaše i partizane, koja puni medijski prostor i diže tenzije - ocijenio je, dodajući da je napetost proteklih dana dosegnula vrhunac.

Smatra kako je ključni problem u koaliciji jest percepcija Josipa Dabre kao "76. ruke", iako je izbor ministra sa 77 glasova bio jasna poruka da većina može funkcionirati i bez njega.

- Dabro se pokazuje kao iracionalan i teško kontroliran akter, što ga čini tempiranom bombom, ne samo za koaliciju, nego i za DP - rekao je.

Iako bi mnogima odgovaralo da Dabro više ne bude presudan glas, gubitak DP-a za HDZ bi u ovom trenutku bio gotovo nerješiv politički rebus. Zbog toga Trogrlić smatra da će i DP i HSLS ostati dio vladajuće većine.

Govoreći o utjecaju krize na rejting DP-a, ne očekuje veće pomake, navodeći da stranka pokušava ideološki kapitalizirati situaciju koju je sama doživjela kao štetnu.

- Dabro je DP doveo u situaciju poput obiteljskog ručka na kojem pijani ujak napravi problem svima - slikovito je opisao.

Podsjetio je da je DP već izgubio dio potpore zbog unutarnjih podjela i ulaska u koaliciju s HDZ-om, što je, kako kaže, sudbina gotovo svih manjih partnera na desnici. Smatra da ova kriza neće bitno promijeniti taj trend, ali i da DP ima još više od dvije godine da pokaže rezultate u resorima koje vodi.