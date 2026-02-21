Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRAO POLITIKU SITUACIJU

Analitičar: Dabro je DP-u napravio problem poput ujaka pijanog na obiteljskom ručku

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Analitičar: Dabro je DP-u napravio problem poput ujaka pijanog na obiteljskom ručku
Foto: N1

Smatra da je slučaj Josipa Dabre ozbiljno uzdrmao većinu te da se pokazao kao teško predvidiv politički akter, ali i da izbor ministra sa 77 glasova pokazuje kako većina može funkcionirati...

Admiral

Nakon što je novi ministar Alen Ružić u Saboru izabran sa 77 glasova, politička situacija u vladajućoj većini i dalje je neizvjesna. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković opisao ju je kao „jednadžbu s nekoliko nepoznanica“, a odnosi između HDZ-a, Domovinskog pokreta (DP), HSLS-a i zastupnika Josipa Dabre i dalje su pod povećalom javnosti.

Komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić u razgovoru za HRT ocijenio je kako su prijevremeni izbori najmanje vjerojatan rasplet jer trenutačno ne odgovaraju nijednoj strani u vladajućoj koaliciji. Posebno ističe da je DP u slabijoj poziciji nego prije izbora, opterećen unutarnjim podjelama i posljedicama koalicije s HDZ-om.

- Interno su se raspolovili, a moguće je i da ih je sama koalicija s HDZ-om politički oštetila. Status koji danas imaju na izborima ne bi mogli ponoviti - kaže Trogrlić.

PODCAST BOBU BOB Hrebak: Dabro je propustio šansu da se ispriča. A dali smo mu je. Premijer je na potezu!
Hrebak: Dabro je propustio šansu da se ispriča. A dali smo mu je. Premijer je na potezu!

Smatra da je slučaj Josipa Dabre ozbiljno uzdrmao većinu te da se pokazao kao teško predvidiv politički akter, ali i da izbor ministra sa 77 glasova pokazuje kako većina može funkcionirati i bez presudne „76. ruke“.

- Razumljivo je da je došlo do tenzija. Zastupnik Dabro doveo je cijelu koaliciju u neugodnu poziciju, a ponajviše Domovinski pokret - dodaje.

 Ipak, izlazak DP-a iz koalicije za HDZ bi bio teško rješiv politički problem, zbog čega Trogrlić procjenjuje da će i DP i HSLS ostati dio vladajuće većine. Reakciju predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka ocjenjuje snažnom i vidljivom, čime je stranka dobila medijski prostor koji je tražila.

TOMISLAV KLAUŠKI Dabro bi zabranio petokraku, pod kojom se borio i robijao Tuđman
Dabro bi zabranio petokraku, pod kojom se borio i robijao Tuđman

Upozorava i da bi ponovno otvaranje ideoloških tema, poput zabrane totalitarnih simbola, dodatno polariziralo društvo. Prema njegovu mišljenju, iako takve teme pune medijski prostor i podižu tenzije, birači na izborima ipak najčešće odlučuju prema ekonomskim pitanjima – plaći, mirovini i kvaliteti života.

- Ovo je politički zahtjevna situacija jer se već mjesecima nalazimo u staroj ideološkoj podjeli na ustaše i partizane, koja puni medijski prostor i diže tenzije - ocijenio je, dodajući da je napetost proteklih dana dosegnula vrhunac.

Smatra kako je ključni problem u koaliciji jest percepcija Josipa Dabre kao "76. ruke", iako je izbor ministra sa 77 glasova bio jasna poruka da većina može funkcionirati i bez njega.

- Dabro se pokazuje kao iracionalan i teško kontroliran akter, što ga čini tempiranom bombom, ne samo za koaliciju, nego i za DP - rekao je.

BIVŠI SDP-OV MINISTAR Ranko Ostojić objavio komentar o Dabri, a na uvrede odbrusio: 'Majmune, ja sam dragovoljac'
Ranko Ostojić objavio komentar o Dabri, a na uvrede odbrusio: 'Majmune, ja sam dragovoljac'

Iako bi mnogima odgovaralo da Dabro više ne bude presudan glas, gubitak DP-a za HDZ bi u ovom trenutku bio gotovo nerješiv politički rebus. Zbog toga Trogrlić smatra da će i DP i HSLS ostati dio vladajuće većine.

Govoreći o utjecaju krize na rejting DP-a, ne očekuje veće pomake, navodeći da stranka pokušava ideološki kapitalizirati situaciju koju je sama doživjela kao štetnu. 

- Dabro je DP doveo u situaciju poput obiteljskog ručka na kojem pijani ujak napravi problem svima - slikovito je opisao.

Podsjetio je da je DP već izgubio dio potpore zbog unutarnjih podjela i ulaska u koaliciju s HDZ-om, što je, kako kaže, sudbina gotovo svih manjih partnera na desnici. Smatra da ova kriza neće bitno promijeniti taj trend, ali i da DP ima još više od dvije godine da pokaže rezultate u resorima koje vodi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Eurojackpot 15. kolo: Ovo su izvučeni brojevi. Provjerite listić
REZULTATI EUROJACKPOTA

Eurojackpot 15. kolo: Ovo su izvučeni brojevi. Provjerite listić

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (5+2)
Bus sletio s ceste, dio ljudi na sjeveru Hrvatske i dalje je bez struje: 'Ima pa nema grijanja'
VIDEO

Bus sletio s ceste, dio ljudi na sjeveru Hrvatske i dalje je bez struje: 'Ima pa nema grijanja'

Snijeg koji je počeo padati u petak donio je zimski ugođaj, ali i niz problema stanovnicima. Najteže je, ističu čitatelji, upravo onima koji su satima bez grijanja
VIDEO Monstruozno! Vučić ženu tjerao da prizna pred bolesnim djetetom da mu nije majka
NEVJEROJATNO

VIDEO Monstruozno! Vučić ženu tjerao da prizna pred bolesnim djetetom da mu nije majka

Žena mu je rekla da ima problema sa socijalnom pomoć. Upozorila ga je da ne može o detaljima pred djetetom, ali Vučić je navaljivao sve dok nije otkrila ono što nije htjela da dijete sazna na ovaj način

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026