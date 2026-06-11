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Analitičar o Acinoj novoj ideji: 'On se fura na Putina! Samo želi držati moć bez izmjene Ustava'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 2 min
Analitičar o Acinoj novoj ideji: 'On se fura na Putina! Samo želi držati moć bez izmjene Ustava'
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS/

Vučić je bio premijer pa je postao predsjednik. Sad bi dao ostavku kako bi opet bio premijer. Putin je bio predsjednik pa onda premijer pa opet predsjednik...

Planiram podnijeti ostavku i kandidirati se za premijera, poručio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, otvarajući novu fazu političkih kalkulacija u zemlji u kojoj je već više od desetljeća ključna figura vlasti. Iako se na prvi pogled čini da bi odlazak s predsjedničke funkcije značio korak unatrag, jasno je da takav potez predstavlja način da zadrži stvarnu moć bez potrebe za promjenom Ustava.

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Komentari 3
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