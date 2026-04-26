News

VLADA TO RAZMATRA

Analitičar o plivajućem PDV-u: 'To sada nije pravo rješenje'

Piše Ivan Štengl,
Analitičar Damir Novotny smatra da bi Vlada mjeru trebala primijeniti tek kod znatno viših cijena nafte

Što se tiče prijevoznika, za njih je ovo dvostruki udar. Osim cijena koje vidimo na postajama, oni su prije imali i određene rabate koje im dobavljači više ne odobravaju. Uz to, prijevoznici s vlastitim rezervoarima imaju dodatne troškove jer sada troše gorivo koje su nabavili ranije, što im stvara dodatni trošak, govorio je Hrvoje Meštrović, predsjednik Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika o mogućoj izmjeni Zakona o PDV-u. Time bi Vlada u izvanrednim okolnostima mogla smanjiti stopu na gorivo s 25 na minimalno 15 posto, piše HRT.

Meštrović smatra da uvođenje takozvanog plivajućeg PDV-a za gorivo neće pomoći poduzećima.

- Ako se nama smanji ulazni PDV, što se sada predlaže, to će pomoći isključivo građanima, dok poduzećima ne znači ništa. Nama je potreban potpuno drugačiji model financiranja. Pravo rješenje bila bi izravna pomoć ugroženim sektorima i veća dugoročna ulaganja u javni prijevoz, ne samo tijekom krize. Tako bi građani manje koristili osobne automobile i imali alternativu, čime bi u konačnici svi uštedjeli - i građani i država, a prijevoznici bi imali više posla - objasnio je Meštrović.

PROBLEMI I PREDNOSTI EKOGORIVA Što nam donosi jeftinije E20 gorivo? 'Ne znamo je li dobar za aute, a ima tu i jedan problem'
Što nam donosi jeftinije E20 gorivo? 'Ne znamo je li dobar za aute, a ima tu i jedan problem'

O ovom problemu govorio je i ekonomski analitičar Damir Novotny. Smatra da bi Vlada mjeru trebala primijeniti tek kod znatno viših cijena nafte.

- Na ovoj razini cijena sigurno ne. Cijena bi morala prijeći 150 ili 170 dolara po barelu da bismo uopće mogli govoriti o nekom snažnijem naftnom šoku - smatra.

Energetski stručnjak Davor Štern upozorava na moguće probleme.

- To je prilično komplicirana računica, a otvara i prostor, neću reći za malverzacije i manipulacije, ali sve što je 'plivajuće' vrlo je teško pratiti. I samim trgovcima je vrlo teško određivati kada su kupili zalihe, po kojoj cijeni te zalihe idu van, kada nastaje obveza plaćanja PDV-a, trošarina i tako dalje - kaže Štern.

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu
STRAH U BIJELOJ KUĆI

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu

Donald Trump održao je konferenciju za novinare nakon što je napadač sa sačmaricom pokušao upasti na svečanu večeru s dopisnicima Bijele kuće. Iako je smirivao situaciju i govorio da je sve u redu, na licu mu se vidio strah. Skamenjeni su bili i njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, šef FBI-ja Kash Patel. U pozadini je stajala i potresena Melania Trump...
ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..
NEMA ČEGA NEMA

ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..

Kaznionica u Glini najmlađa je, ali i jedna od najstrožih • U njoj je 589 zatvorenika • Najmlađi zatvorenik ima 20, a najstariji 84 godine
Glasnogovornica Bijele kuće: 'Izopačenik je pokušao ubiti Trumpa', Oglasio se i Plenković
IZ MINUTE U MINUTU

Glasnogovornica Bijele kuće: 'Izopačenik je pokušao ubiti Trumpa', Oglasio se i Plenković

Trump je rekao da su savezni agenti pretresali kalifornijski dom osumnjičenog strijelca. Dužnosnici vjeruju da je on "usamljeni vuk" koji je djelovao sam, kaže Trump

