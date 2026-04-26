Analitičar o plivajućem PDV-u: 'To sada nije pravo rješenje'

Što se tiče prijevoznika, za njih je ovo dvostruki udar. Osim cijena koje vidimo na postajama, oni su prije imali i određene rabate koje im dobavljači više ne odobravaju. Uz to, prijevoznici s vlastitim rezervoarima imaju dodatne troškove jer sada troše gorivo koje su nabavili ranije, što im stvara dodatni trošak, govorio je Hrvoje Meštrović, predsjednik Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika o mogućoj izmjeni Zakona o PDV-u. Time bi Vlada u izvanrednim okolnostima mogla smanjiti stopu na gorivo s 25 na minimalno 15 posto, piše HRT.

Meštrović smatra da uvođenje takozvanog plivajućeg PDV-a za gorivo neće pomoći poduzećima.

- Ako se nama smanji ulazni PDV, što se sada predlaže, to će pomoći isključivo građanima, dok poduzećima ne znači ništa. Nama je potreban potpuno drugačiji model financiranja. Pravo rješenje bila bi izravna pomoć ugroženim sektorima i veća dugoročna ulaganja u javni prijevoz, ne samo tijekom krize. Tako bi građani manje koristili osobne automobile i imali alternativu, čime bi u konačnici svi uštedjeli - i građani i država, a prijevoznici bi imali više posla - objasnio je Meštrović.

O ovom problemu govorio je i ekonomski analitičar Damir Novotny. Smatra da bi Vlada mjeru trebala primijeniti tek kod znatno viših cijena nafte.

- Na ovoj razini cijena sigurno ne. Cijena bi morala prijeći 150 ili 170 dolara po barelu da bismo uopće mogli govoriti o nekom snažnijem naftnom šoku - smatra.

Energetski stručnjak Davor Štern upozorava na moguće probleme.

- To je prilično komplicirana računica, a otvara i prostor, neću reći za malverzacije i manipulacije, ali sve što je 'plivajuće' vrlo je teško pratiti. I samim trgovcima je vrlo teško određivati kada su kupili zalihe, po kojoj cijeni te zalihe idu van, kada nastaje obveza plaćanja PDV-a, trošarina i tako dalje - kaže Štern.