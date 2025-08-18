Analitičar o suludoj izjavi Ane Brnabić o nadstrešnici: 'Vlast u Srbiji je, čini se, u velikoj panici'

Ana Brnabić, nekadašnja srpska premijerka, danas predsjednica Skupštine, iznijela je sramotnu i suludu teoriju o padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je 1. studenoga prošle godine poginulo 16 ljudi, uključujući četvero djece. Tragedija je bila okidač za velike devetomjesečne studentske prosvjede po Srbiji, tražila se odgovornost za krivce, u međuvremenu su se studentima pridružili i građani. Situacija u Srbiji je eskalirala posljednjih dana. Policija prosvjednike brutalno mlati, dok Vučićeve batinaše štiti, izvještavaju nezavisni srpski mediji. No Brnabić je uvjerena da nadstrešnica nije slučajno pala, već da je to dio planirane diverzije kojoj je cilj srušiti srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

- Mislim da je to sve organizirano, isplanirano i da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije. Mislim da je ovo sve plan za rušenje Srbije i osveta za neke stvari koje je hrabro radio predsjednik Aleksandar Vučić. Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, ne mislim da je to bio nesretan slučaj. Mislim da je to bila planirana diverzija - ustvrdila je Brnabić, piše Kurir.

Navela je i kako nije pristaša teorija zavjere, ali muči je što se istražni organi ne bave više navedenim aspektom. Podsjetimo, nadstrešnica je obnovljena prije nego što se urušila, za što postoje brojni dokazi, ali Vučić i ekipa to negiraju.

Izjave Ane Brnabić prokomentirao je profesor zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Nebojša Blanuša.

- Politički čelnici trebali bi znati bolje i odgovornije javno komunicirati. No čini se kako je sadašnja vlast u Srbiji u velikoj panici kad se koristi ovakvim očito netočnim teorijama zavjera. Umjesto ovakvih potpuno nepotkrijepljenih, besramnih optužbi i manipulacija da su krivi tko-zna-tko drugi, koje su iz arsenala providnih stereotipa koristili predstavnici Vučićeva režima i njima opravdavali vlastito nasilje nad svojim građanima, sadašnja vlast u Srbiji trebala bi preuzeti odgovornost i raspisati prijevremene izbore, odmah, jučer, zapravo odavno prije - rekao je Blanuša.