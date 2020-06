Analitičar: Ovo je novi Bero, ali nitko nije zakucao visoku loptu

<p>Nevjerojatno da je Plenković primijetio da su Bernardić ima papire iz “Nedjeljom u dva”, iznenadio se komunikacijski stručnjak Petar Tanta, direktor agencije CTA komunikacije, reakcijom <strong>Andreja Plenkovića </strong>koji je primijetio čije podatke koristi <strong>Davor Bernardić</strong> na prvom predizbornom televizijskom sučeljavanju kao dva najizglednija kandidata za budućeg premijera.</p><p><strong>Anketa: Tko je po vama bio bolji?</strong></p><h2>Prvo optuži, da primjer pa ga argumentira</h2><p><strong>Andrej Plenković i Davor Bernardić</strong> dva sata su raspravljali u debati na RTL-u.</p><p>Komunikacijski stručnjak Petar Tanta rekao nam je da ga je Bernardić iznenadio.</p><p>- Ni Plenković niti Bernardić nisu bili loši, ali su obojica propustili zakucati visoku loptu- kaže Petar Tanta.</p><p>- Imam osjećaj da se Bernardić potrudio malo bolje pripremiti, nije mu do kraja falilo argumenata, ali nismo ni mi navikli na takvog "Beru", koji koristi argumente - kaže Tanta. </p><h2>Plenković se budi u drugom poluvremenu</h2><p>U drugom je poluvremenu Plenković dominirao, pogotovo neverbalnom komunikacijom, koja je govorila "ja sam glavni", kaže stručnjak. Obojica su se dobro retorički pripremili, dodaje. Nedostajalo je, međutim, sadržaja, previše smo slušali o aktualnim temama, a premalo o budućnosti, zakljuuje komunikolog. </p><p>Bernardić se, kaže Tanta, cijelo vrijeme trudio napadati, i dobro je to činio, jer bi iznio optužbu, i dao argumente, no nedostajala su rješenja. Ipak, koristio je zanimljive primjere iz svakodnevnog života, spominjao brata, susjede, sa čim se birači mogu poistovjetiti, i to komunikacijski stručnjak smatra dobrim.</p><p>Plenković je pak neverbalno, dodaje, bio možda i presiguran u sebe, i vidi se da je u toj neverbalnoj komunikaciji jako izvježban.</p><p>- Vidi se to po načinu na koji drži ruke, pa ih otvara kad nešto poentira, zatvara pak kad traži argumente. U drugom se "poluvremenu" nagnuo unatrag, podbočio se rukom, što šalje poruku "dosadan si, a ja sam glavni", otkriva komunikolog.</p><h2>Plenkovićev govor tijela - 'Ništa mi ne možete'</h2><p>Vidjelo se da su na neverbalnu komunikaciju, kaže, pazila obojica, pri čemu je Plenković često djelovao kao da je na sjednici Vlade, i poručuje "ništa mi ne možete". Papiri su bili dobro oružje, ali je Bernardić s njima malo pretjerao, kaže Tanta, pa su dva Plenkovićeva papira bila "jača" od deset Berinih. </p><p>- Čim bi mu ponestalo argumenata, okrenuo bi se svojim papirima, što je malo počelo smetati. Bernardića se pak Plenković trudio poniziti, ukazujući na njegovo 'neznanje', docirao je s visoka, a Bernardić je propustio bolje mu odgovoriti u nekim prilikama.</p><p>Primjerice, kad je bilo govora o Plenkovićevom odnosu s medijima, trebao ga je podsjetiti na epizodu kad je voditeljici Damiri Gregoret rekao 'baš ste slatki, Damira', kaže Tanta.</p><p>Propust je, dodaje, što nije bilo više govora o odnosima sa Srbijom i njenom ulasku u EU, o migrantima o kojima nismo ništa čuli, i slično, općenito o temama budućnosti. </p><h2>Počelo mahanjem testa na koronu</h2><p>A sučeljavanje je počelo pitanjem jesu li se i koliko puta dosad testirali na korona virus, na što je Bernardić rekao da se nije testirao jer nije bio u kontaktu s rizičnom osobom, za razliku od Plenkovića koji je, rekao je čelnik Restart koalicije, “rizičan do subote”.</p><p>- Vjerojatno ću se nakon dva sata ovdje s vama morati testirati - rekao je Bernardić.</p><p>Plenković je pokazao četvrti negativan nalaz i rekao da “zna što radi”, ne grli se i nema bliskih kontakata.</p><p> - Pravila koja vrijede za mene, vrijede i za sve druge građane Hrvatske - rekao je premijer, dodajući kako je Vlada “osigurala pobjedu nad virusom u prvome valu”.</p><p>Bernardić je odgovorio da pobjede nema jer je virus tu, još gore nego prije. Bernardić je pitao tko zarađuje na testiranju na koronu koje košta čak 200 eura, a u SAD-u 40 dolara.</p><p>- Zaraza se događa najviše zbog ponašanja mladih u klubovima - kazao je Plenković, a Bernardić odgovorio kako klubove nije trebalo otvarati.</p><p>Na pitanje, jesu li građani sigurni jer ipak izlaze na izbore za vikend, Bernardić je ustvrdio da nisu.</p><p>- Ali moraju izaći na izbore. Hrvatska je pori vrhu zemalja u koje se vraća Covid-19. Donijeli ste političku odluku i opet otvorili granicu s BiH, da bi vaši glasači mogli izaći na birališta. Ugrozili ste turističku sezonu. Nemate nikakve sigurnosne protokole. Broj zaraženih u rujnu će biti 3000 dnevno - ustvrdio je Bernardić.</p><p>Plenković je odgovorio da su to lažne informacije.</p><p>- Govorite o Hrvatskoj kao nesigurnoj zemlji, kao da želite što više korone i što veću štetu zemlji u kojoj želite biti premijer. Pokušavate ušićariti jeftine bodove - odgovorio je Plenković.</p><p>Bernardić je uvjeren da Stožer prima upute s Markovog trga, a Plenković je uvjeren da se reagiralo na vrijeme, a privatni sektor da je spašen zbog gubitaka u lockdownu.</p><p>- Nezaposlenih je svega 15-tak tisuća više, koji bi inače radili sezonski u turizmu - kazao je Plenković. Bernardić je najavio da će njegova vlada donijeti moratorij na kredite za građane i poduzetnike, kao i zaštitni dodatak za umirovljenike od 750 kuna mjesečno. Na pitanje otkud novac, dogovorio je kako na korupciju godišnje ode 10 posto BDP-a.</p><p>- Imamo i EU fondove. Hrvatska je iskoristila svega 30 posto iz financijske perspektive 2014.-2020. Program next generation se budžetira od sredine 2018. Plenković mu je odgovorio da “nema pojma o Europskoj uniji”.</p><p>- Moram priznati da sam osupnut da želite biti premijer, a ne znate ništa. Next Generation EU je novi instrument, koji dolazi na stol u kontekstu korona krize. Mi se borimo da RH dobije još 22 milijarde eura u sedam godina. Vi ne znate elementarne stvari. Bilo bi dobro da znate puno više o EU - replicirao mu je, a Bernardić mu je odmah odgovorio: “Mislite da ste najpametniji, vi ste jedan napuhani balon”.</p><p>- Ja znam kako se živi u Hrvatskoj. Moj brat je radio za minimalac i otpušten je u krizi. Znam kako Hrvatska izgleda, milijun ljudi žive na rubu siromaštva. Moja susjeda je otpuštena iz pekare, poslodavac nije vjerovao da će biti mjera. Zašto niste prihvatili da neoporezivi dio plaće ide na pet tisuća kuna? Plaće bi narasle za oko 4300 kn neto. Hrana nije pojeftinila, ništa niste napravili da to spriječite. Zašto niste prihvatili minimalnu plaću 4000 kuna - upitao je Bernardić.</p><p>Na pitanje što s PDV-om, Bernardić je obećao da bi PDV u ugostiteljstvu smanjio na 10 posto, a Plenkoviće odgovorio da je plan bio postepeno smanjivati opću stopu PDV-a na 23 posto, ali da su morali birati hoće li povećati plaće.</p><p>- Državni i javni službenici su došli do toga da im je plaća narasla za 18 posto - rekao je Plenković. Bernardić je ministarstvo državne imovine nazvao izmišljenim ministarstvom te rekao da bi njihova koalicija smanjila broj ministarstava čak i na 12, a Plenković će o broju ministarstava govoriti nakon izbora. Bernardić mu je dobacio da su njegovi ministri morali otići zbog korupcije, a Plenković mu je odgovorio da je iz Milanovićeve vlade otišle devet ministara.</p><p>- A meni je jako drago da sam se riješio Mostovih ministara - rekao je Plenković.</p><p>Bernardić je krenuo u napad i zbog Ine, pitajući Plenkovića je li potpisao memorandum o izvozu nafte u Mađarsku i zašto se skupo plaća konzultante za Inu, kad u njenoj upravi sjede hrvatski članovi pa tako i suprug Martine Dalić, Niko Dalić.</p><p>- Zašto ste platili strane konzultante, zar nije Uprava Ine, u kojoj je i suprug Martine Dalić, s plaćama 80 tisuća kuna, nije mogla dati podatke o poslovanju Ine - pitao je Bernardić, zamjerajući Plenkoviću što ni “odokativno” ne zna da Ina na tržištu danas vrijedi 15 milijardi kuna.</p><p>U jednom je trenutku Plenković primijetio da Bernardić “barata” s papirima koji su se pojavili u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u dva”.</p><p>- Zar vas je Maja Sever pripremala za ovo - bio je sarkastičan Plenković. Prepucavali su se i tko je više uplatio u Fond za obnovu Zagreba od potresa - Bernardić je rekao da je dao cijelu svoju plaću, a Plenković da je čitav HDZ uplatio milijun i sto tisuća kuna te upitao suparnika, otkud bi on izvadio novac za obnovu.</p><p>- Neće se krasti u državi- odgovorio je SDP-ov čelnik.</p><p>- Ovo je Sport Billy koji ima SuperSak i donijet će pet milijardi - spustio je HDZ-ov čelnik.</p><p>Potegnuli su i svoje političke pozadine.</p><p>- Radikalni ste kad je u pitanju Bandić, a koliko sam čuo on vas je stvorio i pomogao vam da dođete na čelo SDP-a - rekao je Plenković, a Bernardić mu je odgovorio:</p><p>- Ja sam se s 18 godina učlanio u stranku jer sam osjećao socijaldemokraciju, a gdje ste bili vi? Vas je za rukicu dovela Jadranka Kosor. S 40 godina osjetili ste zov domoljublja i otišli u HDZ.</p><p>Obojica su se složila da nikad ne bi radili veliku nacionalnu koaliciju. Poklič “Za dom spremni” Bernardić bi zabranio, kao i HOS-ov grb, a Plenković je replicirao da je SDP taj koji je legalizirao ZDS.</p><p>- Ja sam protiv tog pozdrava, osuđujemo zločine u NDH - rekao je premijer.</p><p>Na pitanje koga bi odabrali - Dodika ili Komšića, obojica su izabrala Čovića.</p><p>Bernardić je na sučeljavanju rekao da ne bi ponovio izjavu ‘rektalni alspinist’, na pitanje koliko često idu na misu Bernardić je rekao da ide na veće svetkovine, a Plenković da ide često.</p>