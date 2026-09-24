Analitičar: Vlasnici Studenca su podcijenili hrvatsko tržište. Ovo su tri scenarija rješenja...

Ekonomski analitičar Damir Novotny u komentaru za Hinu je ocijenio da je trenutna situacija u Studencu posljedica pogrešne poslovne strategije vlasnika koji su, po njegovom mišljenju, podcijenili hrvatsko tržište.

"Pogrešna strategija vlasnika Studenca, Polish Enterprise Fund VIII, kojim upravlja privatna poljska fond menadžment kompanija Enterprise Investors, rezultirala je ovim stanjem u Studencu. Vlasnici Studenca su podcijenili hrvatsko tržište, nisu uspjeli pronaći odgovarajuće mjesto na tržištu u konkurenciji s velikim njemačkim i austrijskim lancima i snažnim domaćim regionalnim maloprodajnim grupacijama, koja svaka za sebe provodi odgovarajuće, za sada uspješne strategije tržišnog pozicioniranja", izjavio je Novotny.

Strategija ubrzanog širenja kroz preuzimanje manjih regionalnih maloprodajnih lanaca, bez provođenja odgovarajućeg restrukturiranja i povećavanja profitabilnosti dovela je, kako je naveo, do akumuliranja gubitaka, koji je 2025. iznosio 30 milijuna eura, te niske marže bruto profita (EBITDA).

Prema riječima Novotnyja, Studenac ne raspolaže s dovoljnom razinom vlastitog kapitala, pri čemu je tek sedam posto ukupnih obveza prema bankama, dobavljačima i ostalim vjerovnicima pokriveno vlastitim izvorima. S druge strane, relativno niska razina bruto dobiti (EBITDA) ne omogućava uredno izvršavanje obveza prema vjerovnicima.

Naime, odnos između EBITDA-e i financijskog duga je iznosio 1:8, što se iz mikro-ekonomskog pogleda smatra vrlo visokim, napominje.

Strategija širenja poslovanja i izlaska na tržište kapitala nije bila uspješna te je doživjela ishod kojem danas svjedočimo, kazao je Novotny napominjući kako je Studenac neprofitabilan i vrlo zadužen.

"Otvaranje predstečajne nagodbe u ovom trenutku je jedino moguće rješenje", smatra.

Tri scenarija rješenja

Novotny je mišljenja kako postoje tri scenarija za prezaduženi Studenac.

Prvi scenarij je kroz predstečajnu nagodbu smanjiti razinu zaduženosti i stvoriti novu ravnotežu u bilanci. U tom scenariju, naveo je, najveći teret sanacije bi podnijeli vjerovnici koji nemaju osigurana potraživanja, to jest dobavljači.

Drugi scenarij bila bi dokapitalizacija od strane vlasnika - Polish Enterprise Fund VIII bi trebao dokapitalizirati Studenac s najmanje 500 milijuna eura, što je po mišljenju Novotnyja malo vjerojatno jer ovaj fond, prema javno dostupnim informacijama, raspolaže sa samo 450 milijuna eura financijske imovine.

Treći scenarij je pronalaženje strateškog investitora koji bi dokapitalizirao Studenac i proveo restrukturiranje, uz smanjivanje broja zaposlenih, povećavanje automatizacije te smanjivanje broja maloprodajnih mjesta.

"Moguć je i četvrti scenarij da, poput slučaja Pevec, dobavljači preuzmu obvezu sanacije Studenca, ali se takav scenarij čini manje vjerojatnim", zaključuje Novotny.

Naime, Studenac je jutros izvijestio kako je zbog financijskih problema u ispunjavanju svojih obveza podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe te očekuju da će na temelju njihovog zahtjeva u zakonom određenim rokovima Trgovački sud donijeti formalnu odluku o pokretanju predstečajnog postupka.

U slučaju donošenja rješenja kojim se postupak otvara stvorit će se zakonski okvir za rješavanje blokade računa i nastavak financijske stabilizacije kompanije, kazali su iz Studenca kojem je od danas blokiran račun.

Studenac zapošljava više od 7.000 ljudi i ima više od 1.000 prodajnih mjesta.

Od 2018. Studenac je u vlasništvu poljskog investicijskog fonda Enterprise Investors.