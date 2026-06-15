Iran i SAD bi u petak u Švicarskoj trebali potpisati memorandum o razumijevanju
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU PLUS+
Analitičari: 'Američko-izraelska koalicija nije ostvarila nijedan cilj, a najveći gubitnik je Izrael'
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Prema onome što je zasad poznato, čini se da mnogo toga ide u korist Irana. Rekao nam je to vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić komentirajući memorandum o razumijevanju koji bi Teheran i Washington trebali potpisati u petak u Švicarskoj i kojim bi, nakon višemjesečnih napetosti i sukoba, bio otvoren put prema smirivanju situacije na Bliskom istoku.
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