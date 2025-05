Analiza 15 velikih izbornih bitki: Evo tko može do preokreta iako gube, a tko se ipak uzalud nada

Preokret. Ključni je to pojam na koji računaju mnogi kandidati u drugom krugu, a uz tri najveća grada, mi donosimo još 12 iznimno važnih i napetih političkih bitaka u kojima se on može dogoditi iako dosad nisu bile toliko u fokusu javnosti. Zagreb kao glavni grad privlači najveću pozornost, a drugoplasirana Marija Selak Raspudić dobila je javnu podršku Tomislava Jonjića, koji je osvojio oko 6,5 posto. Iako je aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević u vodstvu s visokih 47,5 posto podrške, Selak Raspudić se nada da će ga dobiti na sučeljavanjima oči u oči. Ona će sljedeći tjedan biti na sve tri nacionalne televizije.

- Želim da nam građani ukažu povjerenje na temelju nade, ne zato što nekoga mrze, nego zato što misle da može bolje. Zagreb je glavni grad Hrvatske, grad kojem je potreban snažan zamah i razvoj - smatra ona.

Da bi sustigla razliku, potrebno je da dobije birače svih ostalih kandidata, a da Tomašević ne dobije niti jedan novi glas, što je realno nemoguće. Druga opcija je da privuče toliko novih birača koji su ostali kod kuće, dio ostalih kandidata, a da Tomaševićevi ostanu kod kuće uvjereni u pobjedu. Ali čak i kad bi pobijedila, Selak Raspudić ne bi mogla vladati jer Možemo! i SDP već imaju većinu u skupštini, pa bi Zagrepčani morali na nove izbore već za koji mjesec. Tako da je najvjerojatniji scenarij da će se njena lista graditi i učiti kako bi bili spremni za izbore za četiri godine.

Sasvim je drukčije u Splitu, gdje HDZ-ovac Tomislav Šuta ima povelik bazen birača nezadovoljnih gradonačelnikom Ivicom Puljkom, koji ima prednost od samo pet postotnih poena. Jučer smo pisali o kombinacijama za vijeće i o tome da će Puljak teško do većine. Šuta je već dobio podršku Željka Keruma, koji je osvojio skoro 15 posto, Puljak se zamjerio i SDP-ovcu Davoru Matijeviću, koji je četvrti, a i ispod su alternativne opcije. Tako da je preokret u teškoj bitki vrlo moguć.

A situacija u Splitu odražava se i na županiju, u kojoj nezavisna Ivana Ninčević Lesandrić lovi veliku razliku za HDZ-ovim kandidatom Blaženkom Bobanom. Ona ima podršku Puljka, dao ju joj, neki će reći prekasno, i SDP u drugom krugu. Ali HDZ-ovi i Kerumovi birači bit će motivirani rušenjem Puljka, ali i obranom županije u kojoj HDZ s Kerumovom listom ima većinu. Tako da bi bilo čudo da nezavisna Ninčević Lesandrić napravi preokret.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj iz Mosta kaže da će on u županiji i gradu dati sve od sebe da Ninčević Lesandrić pobijedi, ali i njemu samom ozbiljno se ljulja fotelja iako je relativni pobjednik prvoga kruga izbora i osobno i za vijeće. Ali to "relativno" moglo bi biti nedovoljno. Bulj ima iz prvoga kruga prednost od samo 6,5 posto ispred HDZ-ovca Igora Vidaline. Ali treća lista je lista liječnika Stipislava Jadrijevića, koji je u županiji s Kerumom. HDZ-ovac Vidalina izjavio je za Slobodnu Dalmaciju da je već sklopio savez s Jadrijevićem, pa tako imaju većinu od 10 vijećnika. Bulj ima 8, a SDP jednog. Bulj više nema većinu, a prelijevanje tih birača moglo bi dovesti do preokreta i da Most izgubi jedini grad kojim je vladao.

- Ne bojim se unatoč tome, neka se razotkrivaju. HDZ je sve uzurpirao i ja vjerujem da će narod vidjeti tko se borio za Sinj cijeli svoj vijek. Vjerujem zato da ću pobijediti, a onda su u slaganju većine svi dobrodošli osim HDZ-a. S njima ne bih vodio ni kućni savjet - drčan je Bulj iako je svjestan da neće ići glatko.

U Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji također je iznimno isprepletena situacija. Nezavisna Iva Rinčić ima veliku prednost u Rijeci nad dosadašnjim gradonačelnikom Markom Filipovićem, koji se nada preokretu. A za to mu trebaju glasovi SDP-a, koji ga nije htio kandidirati. Ako bi to uspio, onda se može nadati preokretu, ali to je nemoguće ako Rinčić pokupi i glasove HDZ-ovaca i ostalih nezadovoljnih kandidata. A o Akciji mladih i strankama koje podupiru Rinčić ovisi i bitka za županiju, u kojoj SDP-ovac Ivica Lukanović ima tek sedam postotnih bodova prednosti nad HDZ-ovcem Alenom Ružićem. Pakt Rinčić-HDZ osigurao bi joj lakše vladanje Rijekom, ali bi izgubila lijeve birače, no HDZ-u bi donio županiju.

- Ne mislim nikome davati podršku od kandidata za županiju, građani će sami odlučiti - kaže nam Rinčić.

SDP bi mogao ipak izgubiti županiju koja mu je utvrda ako HDZ-ov kandidat uspije dobiti i desnije kandidate Mosta i DOMiNO-a, koji su imali svoje kandidate.

Ali dok mu na Kvarneru prijeti gubitak, SDP ima priliku napraviti preokret u Varaždinskoj županiji i dobiti župana. Relativni pobjednik je aktualni župan, HDZ-ovac Anđelko Stričak, a za 10 postotnih poena zaostaje SDP-ovac Bruno Ister. Ali u toj županiji je skoro 20 posto dobio Radimir Čačić, a mandate je u skupštini osvojila i platforma Sjever. S njihovim biračima Ister ne samo da radi preokret nego može računati i na većinu. Vjetar u leđa daje mu i to što su Varaždinci referendumski podržali SDP-ova gradonačelnika Nevena Bosilja.

Najizjednačenija županijska utrka je ona za Koprivničko-križevačku županiju, gdje je aktualni župan Darko Koren uz potporu HDZ-a osvojio 35,9 posto glasova, a SDP-ovac Tomislav Golubić 35,2 posto. Ali ključan je treći igrač za pobjedu - Željko Lacković, inače nezavisni čelnik Đurđevca, ali je u Sabor ušao na listi DP-a. On je osvojio više od 26 posto glasova i bez njega nema većine u županiji. Lacković je bio oporba Korenu u skupštini, ali hoće li ga podržati zbog nacionalne situacije?

- Neću nikoga javno podržati i to sam im rekao, ali sam spreman ići s pobjednikom u sastavljanje većine. Pa ako žele potporu mojih birača, neka oni prilagode svoje programe mojem i županija dobije domove umirovljenika i napokon počnemo razvijati turizam. Na mojoj listi su još četiri načelnika i, ako nas počnu lomiti, onda će biti druga priča - kaže nam Lacković.

Dakle, preokret je moguć, ali neizvjestan.

Karlovac je grad koji vrijedi kao bastion HDZ-a, ali i tu je moguć preokret. HDZ-ov gradonačelnik Damir Mandić iz prvoga kruga nosi 13 postotnih bodova prednosti nad Draženkom Polović iz Možemo!, koju podupire i SDP. Ali trećeplasirani Dimitrije Birač, koji je osvojio skoro 18 posto glasova, dao je potporu Polović, pa je razlika anulirana. I četvrtoplasirana lista je protiv Mandića jer Karlovac muče problemi s vodom, stara jezgra je raskopana i urušena. U vijeću će većina ovisiti o jednome mandatu umirovljenika, koji čekaju pobjednika.

- HDZ je u Karlovcu na vlasti 30 godina, a muče ga osnovne egzistencijalne stvari. Jasno je da vertikala nacionalne i lokalne vlasti ovdje ne funkcionira i grad je zreo za promjene, što pokazuje i prvi krug. Zato vjerujem u pobjedu - kaže Polović.

Ali HDZ ima neke šanse vratiti grad simbol - Knin. Nezavisni Marijo Ćaćić ima veliku prednost i skoro je pobijedio u prvom krugu, ali HDZ-ovac Robert Marić, koji je dobio više od 20 posto, nada se preokretu. Zanimljivo je da će tu biti presudno hoće li dobiti i glasove Josipe Pleslić (ex Rimac), koja je, unatoč trima optužnicama, dobila gotovo 20 posto glasova.

Istra i Pula nekad su bili simboli vladavine IDS-a, ali se to promijenilo. No zanimljivo je da, ako SDP-ovi kandidati žele napraviti preokrete, moraju računati baš na IDS i njihove birače. Sanja Radolović već je napravila svojevrsni preokret osvojivši u utrci za županicu malo više od aktualnog župana i bivšeg IDS-ovca Borisa Miletića. Ako to želi ponoviti u drugom krugu, mora pridobiti IDS-ove birače, čiji je kandidat bio treći. S IDS-om bi mogla imati i većinu u skupštini. IDS-ovi birači su tako između izbora da glasaju za bivšeg šefa stranke ili novu osobu.

Pula je imala čak 10 kandidata, a glasovi su se u prvom krugu raspršili. Nezavisni Filip Zoričić ipak je završio prvi, ali Peđa Grbin diše mu za vratom s malom razlikom od 3,5 posto, dok je IDS-ov kandidat bio treći. Grbin sad mora ujediniti nezadovoljne aktualnim vodstvom grada i preokret je u tom slučaju moguć, ali ni Zoričić nije bez aduta, pa će bitka biti neizvjesna.

U Zagrebačkoj županiji praktički gledamo deja vu s prošlih izbora. Nezavisni Stjepan Kožić je na oko 42 posto, a SDP-ov protukandidat Mihael Zmajlović na 30-ak posto. Gotovo jednako je bilo prije četiri godine, pa je Kožić u drugom krugu osvojio šesti mandat, a sad ide po sedmi, čime je najdugovječniji župan.

- Skoro 60 posto birača glasalo je za promjenu i jasno je da je ona potrebna i da će je ljudi podržati. Kožić nema ni većinu - kaže Zmajlović zašto vjeruje da će ovaj put uspjeti.

U Šibensko-kninskoj županiji SDP-ovac Petar Baranović također se nada preokretu jer zaostaje oko 10 posto za HDZ-ovcem Paškom Rakićem. Ali s obzirom na raspored glasova između ostalih lista, čini se da će HDZ vratiti tu županiju.

No HDZ-u se trese Požega iako bi preokret bio iznenađenje. HDZ-ov kandidat Borislav Miličević ima 44 posto, a SDP-ov Mitar Obradović 37 posto iz prvoga kruga. Međutim, opet je ključ u trećemu, nezavisnoj listi koja je osvojila 14 posto za vijeće. S njima Obradović dogovara suradnju i, ako uspije, ima većinu, a onda bi se i u utrci za gradonačelnika lagano mogao dogoditi preokret.