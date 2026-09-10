Analiza paketa mjera Vlade: Struja i plin ostaju isti, evo što donose za poljoprivredu i ribare

Vladin 11. paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena za kućanstva i gospodarstvo znači da će cijene struje ostati nepromijenjene, a sprečava se i povećanje cijena plina. Novi paket mjera vrijedi 260 milijuna eura. Razlog za donošenje paketa mjera je rast cijena energije zbog zaljevskog sukoba. Premijer je naveo da je cijena sirove nafte tipa brent u godinu dana porasla gotovo 50 posto i danas je oko 100 dolara po barelu, a referentna europska cijena plina u istom razdoblju narasla je za 136 posto, odnosno s malo više od 30 eura po megavatsatu na 78 eura. Naveo je kako se ovo poskupljenje energije prelijeva na prijevoz, industriju, hranu, ugrožava konkurentnost gospodarstva i standard građana.

Najveći dio paketa predstavljaju mjere za sprečavanje rasta cijena električne energije. Premijer je naveo da se mjere odnose na sva kućanstva u Hrvatskoj te javni i neprofitni sektor, koji obuhvaća sve vrtiće, škole fakultete, institute, bolnice, domove za starije, knjižnice, muzeje, udruge i vjerske zajednice, općine, gradove i županije te komunalna poduzeća. Račun za električnu energiju bit će 14,92 eura niži nego što bi bio bez Vladinih mjera, a prosječna godišnja ušteda kućanstava iznosit će 179 eura.

- Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva, koji bi bio 58,25 eura bez subvencija, zahvaljujući ovim mjerama Vlade bit će 43,33 eura - rekao je premijer.

Mikro, mali i srednji poduzetnici s prosječnom polugodišnjom potrošnjom do 250.000 kilovatsati plaćat će prosječni mjesečni račun 114 eura manje, što na godišnjoj razini iznosi 1370 eura uštede.

Predviđene su i mjere za sprečavanje rasta cijena plina i toplinske energije od 16 posto, a kako distributeri ne bi ušli u gubitke, osigurana su sredstva za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži. Premijer je istaknuo da će kapaciteti podzemnog skladišta plina Okoli biti popunjeni u skladu s preporukom Europske komisije članicama da zapune svoje kapacitete do barem 80 posto do 1. listopada. Za ugrožene kupce energenata, otprilike oko 130.000 njih, Vlada je predvidjela vaučere od 70 eura mjesečno, koji će se moći iskoristiti za podmirenje troškova struje, plina ili toplinske energije. U paket je uključena i naknada za troškove energije pružateljima socijalnih usluga, kao i povećanje popusta za ogrjevno drvo kod Hrvatskih šuma s 5 na 20 posto za 60.000 kućanstava.

Za poljoprivrednike je predviđena potpora za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, ukupno 10 milijuna eura, dok će se ribarima osigurati 4 milijuna eura radi nadoknade posljedica trajnog prestanka ribolova na malu plavu ribu zbog obnove njene populacije. U cilju očuvanja pouzdanog javnog prijevoza, prijevoznicima će litra dizela biti subvencionirana sa 16 centi po litri. U okviru mjera osigurana je i cijena osnovnog menija u studentskim restoranima od 0,86 eura.

- Nisam siguran da igdje ima takva cijena - rekao je Plenković.

Civilnim stradalnicima Domovinskog rata i braniteljima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, naknadu za nezaposlene ili se vode u evidenciji nezaposlenih bit će isplaćena jednokratna naknada od 50 eura. Nastavlja se ograničenje cijena u maloprodaji za 100 proizvoda, a novost je obveza sidrenja cijena za sve ostale proizvode i usluge. Sidrenje cijena, uz najavu poreza na prekomjernu dobit te niže nabavne cijene, premijer je izdvojio kao jedan od razloga za recentno snižavanje cijena hrane i bezalkoholnih napitaka.