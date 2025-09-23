Obavijesti

News

Komentari 4
ČEKAJU SE REZULTATI REKONSTRUKCIJE

Analiza potvrdila sumnje o nestanku Danke (2): 'Sve izjave svjedoka i tragovi se poklapaju'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Analiza potvrdila sumnje o nestanku Danke (2): 'Sve izjave svjedoka i tragovi se poklapaju'
18
Foto: M.M./ATAImages/Facebook/canva

Prema informacijama iz tužiteljstva, analiza stručnjaka iz Beograda pokazala je da se svi tragovi, izjave svjedoka i vremenski okviri poklapaju, što ukazuje na to da su osumnjičeni odgovorni za događaj

Analiza koju je izradio Nacionalni centar za kriminalističku forenziku iz Beograda potvrdila je sumnje istražitelja u vezi s nestankom i ubojstvom dvogodišnje djevojčice Danke Ilić. Prema informacijama iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, rezultati analize potvrđuju vremenske, prostorne i tehničke okolnosti koje su prethodno rekonstruirane, piše Telegraf.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Optužnica za ubojstvo Danke na 70 stranica! Opisano je kako su je monstrumi ubili 00:56
Optužnica za ubojstvo Danke na 70 stranica! Opisano je kako su je monstrumi ubili | Video: 24sata Video

Rekonstrukcija događaja izvedena je 16. lipnja ove godine u Banskom Polju, gdje je simuliran dan nestanka djevojčice 26. ožujka prošle godine. Na mjesto zločina dovedeni su osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković, čime je omogućena detaljna analiza svih relevantnih čimbenika.

Foto: Privatni album/

Prema informacijama iz tužiteljstva, analiza stručnjaka iz Beograda pokazala je da se svi tragovi, izjave svjedoka i vremenski okviri poklapaju, što ukazuje na to da su osumnjičeni odgovorni za događaj.

DOPUNA ISTRAGE Novi preokret u slučaju Danke (2): Sud traži rekonstrukciju, više su puta premještali tijelo?
Novi preokret u slučaju Danke (2): Sud traži rekonstrukciju, više su puta premještali tijelo?

Također, očekuju se rezultati analize rekonstrukcije koju provodi Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Ovi stručnjaci uspoređuju činjenice sa terena, izjave svjedoka i snimke nadzornih kamera kako bi dodatno potvrdili ili opovrgnuli prethodne nalaze.

Foto: interpol

Nakon što rezultati analize iz Novog Sada budu dostupni, bit će dostavljeni odvjetnicima osumnjičenih, koji će imati mogućnost izjašnjenja. Ako ne bude prigovora, optužnica će biti dopunjena i upućena Višem javnom tužiteljstvu u Negotinu. U suprotnom, istraga će biti ponovno pokrenuta.

MUČAN SLUČAJ U SRBIJI Misterij male Danke (2): Godinu dana poslije nema tijela, nema dokaza, a ubojice sve negirali...
Misterij male Danke (2): Godinu dana poslije nema tijela, nema dokaza, a ubojice sve negirali...

Ova istraga smatra se jednom od najobimnijih i najtežih u povijesti srpskog pravosuđa, a očekuje se da će rezultati analize iz Novog Sada dodatno rasvijetliti okolnosti ovog tragičnog događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši
Dolaze nam sestre Rumunjke?

KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši

KBC-ovi ostaju bez sestara, jer odlaze u županijske bolnice, koje opet imaju dozvolu zapošljavanja. Lakše im je raditi kod kuće u Sisku, Vinkovcima i drugdje nego u Zagrebu - trošak života je manji, a plaća ista
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
DRAMA NA NEBU

U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova
Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!
'UNIŠTENO 11 DRONOVA'

Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!

Sve hitne službe su na mjestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekival eksplozije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025