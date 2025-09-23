Analiza potvrdila sumnje o nestanku Danke (2): 'Sve izjave svjedoka i tragovi se poklapaju'

Analiza koju je izradio Nacionalni centar za kriminalističku forenziku iz Beograda potvrdila je sumnje istražitelja u vezi s nestankom i ubojstvom dvogodišnje djevojčice Danke Ilić. Prema informacijama iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, rezultati analize potvrđuju vremenske, prostorne i tehničke okolnosti koje su prethodno rekonstruirane, piše Telegraf.

Rekonstrukcija događaja izvedena je 16. lipnja ove godine u Banskom Polju, gdje je simuliran dan nestanka djevojčice 26. ožujka prošle godine. Na mjesto zločina dovedeni su osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković, čime je omogućena detaljna analiza svih relevantnih čimbenika.

Prema informacijama iz tužiteljstva, analiza stručnjaka iz Beograda pokazala je da se svi tragovi, izjave svjedoka i vremenski okviri poklapaju, što ukazuje na to da su osumnjičeni odgovorni za događaj.

Također, očekuju se rezultati analize rekonstrukcije koju provodi Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Ovi stručnjaci uspoređuju činjenice sa terena, izjave svjedoka i snimke nadzornih kamera kako bi dodatno potvrdili ili opovrgnuli prethodne nalaze.

Nakon što rezultati analize iz Novog Sada budu dostupni, bit će dostavljeni odvjetnicima osumnjičenih, koji će imati mogućnost izjašnjenja. Ako ne bude prigovora, optužnica će biti dopunjena i upućena Višem javnom tužiteljstvu u Negotinu. U suprotnom, istraga će biti ponovno pokrenuta.

Ova istraga smatra se jednom od najobimnijih i najtežih u povijesti srpskog pravosuđa, a očekuje se da će rezultati analize iz Novog Sada dodatno rasvijetliti okolnosti ovog tragičnog događaja.