Anamaria i Kristina došle su gasiti požar u Omiš: 'Strah je uvijek tu. Ali kad gori, idemo!'

Strah je uvijek tu i adrenalin. Kad vidimo ljude i kako sve gori, ta je moć jača i onda samo bez ikakvog straha ide se u to, ispričale su nam Anamaria Vukman i Kristina Kazić, vatrogaskinje iz Trogira, dok su se nakon razgovora odmah vratile na intervenciju.

Omiš i okolica već se satima bore s vatrenom stihijom. Više od 200 vatrogasaca cijelu je noć bilo na terenu, pokušavajući zaustaviti širenje požara. Situacija je u jednom trenutku bila toliko ozbiljna da je došlo i do evakuacije ljudi.

Foto: Ana Lukiček/24sata

Glavni vatrogasni zapovjednik cijelo vrijeme koordinira s ekipama na terenu, a među onima koji se bore s požarom su i Anamaria i Kristina, vatrogaskinje iz Trogira.

- Tijekom noći je bilo stresno gledati to sve. Očekujemo da će se sve riješiti i da ćemo sve sanirati na vrijeme - rekle su nam. U vatrogastvu su već osam godina. Na taj su put krenule zajedno, kao prijateljice, i ostale u službi.

- S prijateljicom sam došla prije osam godina u vatrogasce i ostale smo. Dame su jake i tako treba biti - poručile su.

Nakon nekoliko rečenica o noći iza njih, Anamaria i Kristina odmah su se vratile na intervenciju,