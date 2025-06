Anamariju uhvatili da šale gole fotke 14-godišnjem učeniku!

Obrazovni sustav New Yorka potresa serija skandala koji otkrivaju duboke sistemske propuste u zaštiti učenika. Slučaj Anamarije Milazzo, 22-godišnjakinje uhićene zbog slanja neprimjerenih fotografija 14-godišnjem dječaku, samo je vrh sante leda koja ukazuje na nemoć vlasti da spriječe grabežljivce u pristupu učionicama.

Iako je Milazzo, bivša zaposlenica obrazovne ustanove, brzo otpuštena i suočena s optužbama za kazneno djelo, njezin slučaj skreće pozornost na desetke drugih prosvjetnih radnika koji, unatoč prijestupima, i dalje posjeduju važeće licence za podučavanje.

Više od 120 dokazanih slučajeva

Istrage koje je proveo gradski Ured posebnog povjerenika za istrage (SCI) razotkrile su zastrašujuću statistiku: od 2018. godine zabilježen je najmanje 121 dokazani slučaj u kojem su učitelji i drugo školsko osoblje u New Yorku stupali u neprimjerene odnose i komunikaciju s djecom. Izvješća koja se prosljeđuju i državnom Odjelu za obrazovanje i gradskom uredu, često rezultiraju ostavkama ili otkazima, no mnogi optuženi nastavljaju raditi u struci.

Posebna povjerenica Anastasia Coleman je u razdoblju od 2019. do 2023. godine čak 54 puta preporučila gradskom Odjelu za obrazovanje (DOE) da zabrani zaposlenicima korištenje osobnih telefonskih brojeva i profila na društvenim mrežama za kontakt s učenicima. Svaki put, Odjel za obrazovanje je odbio preporuku, tvrdeći da su postojeći disciplinski postupci dovoljni.

Tek nedavno, pod pritiskom javnosti, najavili su da razmatraju pooštravanje pravila.

Rupe u zakonu i lica iza skandala

Problem leži u birokratskim rupama koje omogućuju nastavnicima s mračnom prošlošću da jednostavno promijene radno mjesto. Kada učitelj poput Anthonyja Schilira, koji je učenicima slao kasnonoćne poruke i neprimjereno se šalio o seksualnim odnosima, podnese ostavku, u njegov dosje se stavlja posebna zabilješka zbog koje više ne može dobiti posao u gradskoj školi.

No rpoblem je da druge školske četvrti nemaju uvid u taj dosje osim ako ne zatraže posebnu provjeru. Upravo je to omogučilo učitelju koji je dobio otkaz zbog neprimjerene komunukacije s učenicima da se zaposli na Long Islandu i zarađuje 245 dolara dnevno.

Foto: Instagram

Daniel Matuk, učitelj grafičkog dizajna, optužen je za slanje više od 700 poruka 15-godišnjoj učenici, u kojima je vulgarno komentirao njezin izgled i nazivao je pogrdnim imenima. Unatoč preporuci za otkaz, i dalje ima aktivnu licencu, a u fiskalnoj godini 2024. zaradio je preko 104.000 €.

Dulaina Almonte dobila je otkaz nakon što je učenici poslala nevjerojatnih 28.000 poruka. Ubrzo nakon toga, zaposlila se u drugoj školi, koja nije bila svjesna optužbi.

Jorge Luna, učitelj društvenih znanosti, komentirao je "seksi noge" učenice na Instagramu i nazivao je u ponoć na njezin rođendan. Njegova plaća u školskoj godini 2023./24. iznosila je gotovo 103.500 €.

Foto: Instagram

Prespori mehanizmi zaštite

Aktivističke skupine koje zastupaju žrtve seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu upozoravaju da je državni sustav za oduzimanje licenci tragično spor. U prosjeku su potrebne tri godine da se licenca suspendira nakon prijave za seksualno zlostavljanje.

Trenutno je u tijeku javna rasprava o prijedlozima koji bi trebali ubrzati taj proces i omogućiti privremeno udaljavanje optuženih nastavnika do saslušanja. Ovi prijedlozi mogli bi biti usvojeni u svibnju, no do tada, deseci onih koji su dokazano zlostavljali povjerenje djece i roditelja i dalje legalno mogu ući u učionicu.

Dok se dužnosnici državnog Odjela za obrazovanje pozivaju na šutnju zbog mogućih istraga, roditelji i javnost s pravom postavljaju pitanje kako je moguće da sustav koji bi trebao štititi najranjivije tako očito zakazuje.

Slučajevi poput onog Anamarije Milazzo, iako procesuirani, služe kao bolan podsjetnik da pojedinačna uhićenja ne rješavaju duboko ukorijenjeni problem koji dopušta da opasnost vreba tamo gdje bi djeca trebala biti najsigurnija – u školi.