Andrea je doktor za masline! 'Iz Milana sam se doselio brinuti o stablima iz Isusova vremena'
Andrea Cantore Badurina milijunski Milano zamijenio je malim Lunom, gdje danas vodi čuvene lunske maslinike, jedne od najstarijih na svijetu
Kad bi se nekim lunjskim maslinama kao godina rođenja upisala nulta godina nove ere, to ne bi bilo daleko od istine. Iako vremešne, ove masline i dalje se odlično drže. Posla u velikom masliniku uvijek ima mnogo, a posebice u ovom drevnom. O njemu brine agronom Andrea Cantore Badurina (43), koji je doktorirao na temu utjecaja klime na morfologiju. Rodni milijunski Milano zamijenio je malim Lunom, gdje danas vodi čuvene lunske maslinike.