Andrej Plenković: Ako oporba ne glasa o ustavnim sucima znači da žele opstrukciju suda!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Okučani: Obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Bljesak", izjave za medije | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je u srijedu vezano za izbor troje ustavnih sudaca da će oporba, ne bude li glasala o ustavnim sucima, pokazati da želi opstrukciju i paralizu tog suda pa je na njoj težina političke odgovornosti

"Mogući novi javni poziv za ustavne suce je 'tehnika', ali treba podcrtati koliko je to ozbiljna i velika sramota", rekao je Plenković, upitan slijedi li novi javni poziv ako oporba ne pristane na trenutnu situaciju oko izbora ustavnih sudaca.

"Slijedit će glasovanje. Ako oporba bude protiv, ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka: žele opstrukciju rada Ustavnoga suda. Ne samo da ne žele izabrati ova tri ustavna suca, nego sada ljudi koje su oni prije godinu i pol dana predložili unutar samog suda, ne žele da se izaberu vijeća od po tri suca, čime se paralizira uopće rad Ustavnog suda”, ustvrdio je premijer.

SDP-ovac: 'Za nas je priča o izboru ustavnih sudaca gotova. To je tragikomično!'

To što Ustavni sud gotovo da i ne postoji, naglasio je, nije zbog politike parlamentarne većine, nego zbog politike opozicije i tu je, dodao je, ta ogromna težina i nevjerojatna politička neodgovornost oporbe i namjerna opstrukcija da Ustavni sud ne funkcionira.

"Tu se točno vidi tko je tko. To što su se izvlačili da mi nešto vezujemo Vrhovni sud i Ustavni sud, mi smo samo povezali proces da ubrzamo donošenje odluke, jer ako čekamo do siječnja i nema pomaka, onda smo ih na taj način potaknuli. Težina političke odgovornosti na njima. Smiješne teze o kojima govore zastupnici oporbe jednostavno su ispod razine zemlje koja je članica Europske unije”, rekao je.

Na novinarsko pitanje kakva nas situacija sada očekuje jer je Saša Đujić ponovno izjavio kako će se ići na novi natječaj, Plenković je odgovorio da će prvo vidjeti koliko će oporba biti kapriciozna idući petak.

Stručnjak o krizi oko ustavnih sudaca: 'Ova situacija nije normalna, posljedice su štetne'

"To je sada već obijest. Dok oni to ne opstruiraju do kraja, mi ćemo koristiti svaku prigodu da pojasnimo hrvatskoj javnosti o kome se radi. Dakle, zamjena teza koju su oni koristili mjesecima da mi nešto blokiramo i opstruiramo, sada je ogoljena do kosti. Oni su goli. Nema na njima ni odijela, ni majice, ni košulje, ni gaća, ako hoćete. Čista opstrukcija, namjerno, ne bi li Ustavni sud ne funkcionirao”, istaknuo je.

Podsjetio je kako prije godinu i četiri mjeseca oporbi nije bio problem „pet-pet”.

"Tada nismo slušali retoriku mi hoćemo neke neovisne iz nekog laboratorija izmišljene kandidate, nego naših pet i to je to. Tada su imali drugu metodologiju. Dakle, nekonzistentni, neprincipijelni, namjerno opstruiraju i praktički žele da Ustavni sud ne funkcionira”, naglasio je Plenković, dodajući da je posebna priča medijsko skrivanje neodgovornosti oporbe.

Plenković podržao Milanovićev izbor pa udario na oporbu! 'Sad je loptica u njihovom terenu...'

Novinari su premijera pitali i oko najnovije situacije s hrvatskim pomorcima u Hormuškom tjesnacu. Odgovorio je kako je svima njima ponuđena pomoć da se evakuiraju ili zarotiraju s tih brodova, napominjući da je jedan veliki broj njih svojom voljom i zbog ugovora koje imaju s poslodavcima odlučio ostati i da je to nešto na što vlada ne može utjecati.

Upitan za istrage EPPO-a oko prijevara sa subvencijama u poljoprivredi rekao je da je dobro da se to istražuje i da tkogod zlorabi svoj službeni položaj, treba za to odgovarati.

