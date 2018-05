Andrej Plenković dobio podršku partnera za Horvata i Tolušića

Premijer Andrej Plenković ima podršku koalicijskih partnera za nova kadrovska rješenja u Vladi, rekao je u utorak novinarima predsjednik HSLS-a Darinko Kosor ispred Banskih dvora u kojima je premijer koalicijskim partnerima predstavio kandidate za potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva Tomislava Tolušića i Darka Horvata.

Na sastanku koji je trajao oko pola sata, i na kojemu nisu viđeni Milorad Pupovac (SDSS) i Radimir Čačić (Reformisti), govorilo se, kaže Kosor, samo o novim kadrovskim rješenjima i temama vezanim za rad Hrvatskog sabora, ne i o spornim susretima koji se spominju u aferi Hotmail, ne o HDZ-ovu predizbornom spotu snimanom u odvjetničkom uredu Šavorić.

Nije bilo govora o spornim susretima, spotovima, rekao je Kosor, napominjući kako su objašnjenja o tome dana u ponedjeljak na "presici HDZ-a".

"Vidjet ćemo, dokazi za to ne postoje", uzvratio je na upit bi li se, ako se utvrdi da je pozvao odvjetnika Šavorića da izradi lex Agrokor, premijer trebao povući?

Koliko smo čuli jučer premijera, (on i Šavorić) se ne poznaju, premijer kaže da nema njegov broj telefona, da ga on nije pozvao, da su ga pozvali iz radne skupine, naveo je Kosor. "Vidimo danas da su sve o toj radnoj skupini znali tadašnji HDZ-ovi parterni iz Mosta, što bi rekli - istina je voda duboka", izjavio je.

Upitan kolika je odgovornost Mosta, uzvraća kako tu ima "niz nesretnih i nespretnih okolnosti" koje se nisu trebale dogoditi, te kako je HSLS uvjeren da premijer u svemu čist.

"Ono što je HSLS uvjeren jest da je prvi čovjek Vlade čistih ruku, da nije sudjelovao ni u čemu što ima neke veze s korupcijom, to je ta prijelomna točka, a da je bilo nespretnosti, da su se neke stvari radile krivo, da nije trebalo komunicirati preko privatnih mailova - to je svima jasno", istaknuo je predsjednik HSLS-a, inače predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo.

Taj će odbor u srijedu održati zajedničku sjednicu s Odborom za Ustav, kako bi 'saslušao' Tolušića i Horvata. Bit će javna sjednica, svi ste pozvani, pitanja će moći postavljati svi, kako zastupnici oporbe, tako i većine, najavio je Kosor.

"Po onome što sam čuo sve je pod kontrolom", kratko je rekao novinarima potpredsjednik Sabora Furio Radin.

Dodao je i kako upravo ide na HTV "razgovarati o talijanskoj politici koja je još uvijek neizvjesna", a na novinarski upit je li u Hrvatskoj sve izvjesno kroz smijeh je uzvratio: "Ovdje je sve pod kontrolom, nije izvjesno!".

'Svi su vrlo zadovoljni kandidatima'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je kako su svi vrlo zadovoljni kandidatima - Darkom Horvatom za ministra gospodarstva i Tomislavom Tolušićem za potpredsjednika vlade, koje je u utorak koalicijskim partnerima predstavio premijer Andrej Plenković dodavši kako očekuje da ih u srijedu podrže i matični saborski Odbori te u petak potvrdi i Sabor.

"Svi su vrlo zadovoljni i očekujem da ćemo sutra na odborima imati potporu, a nakon toga, na plenarnoj sjednici bit će glasovanje u petak", rekao je Jandroković nakon sastanka s koalicijskim partnerima.

Na primjedbu novinara da je Horvat bio čovjek Tomislava Karamarka, Jandroković je kazao da je "riječ o čovjeku koji dobro razumije gospodarstvo".

"Bio je ministar malog i srednjeg poduzetništva, više godina bavio se i energetikom, ima vrlo respektabilan životopis i mislim da je riječ o vrlo dobrom odabiru. Što se tiče Tolušića, on je kao ministar poljoprivrede dobro upoznat i sa situacijom u Agrokoru, ali i ukupnom gospodarskom situacijom te korištenjem europskih fondova i vjerujem da će biti dobar potpredsjednik Vlade", ocijenio je Jandroković.

Nije mu sporno što je 2016. predizborni spot HDZ-a sniman u odvjetničkom ured Šavorić i partneri, i ne vidi problem u toj koincidenciji.

"Ja sam kao glavni tajnik stranke odabrao agenciju koja je za HDZ radila tu pobjedničku kampanju, i to jeftiniju od svih ostalih HDZ-ovih kampanja do tada, a oni su bili zaduženi za zakup medijskog prostora, promo-aktivnosti pa tako i za snimanje spota. Odabrali su lokacije i ja tu stvarno ne vidim ništa sporno", poručio je Jandroković.

Komentirajući informacije da se dio dobavljača Agrokora buni zbog procesa nagodbe, ustvrdio je da je "nagodba interes svih koji sudjeluju u tom procesu, kao i interes Republike Hrvatske i gospodarstva u cjelini".

"Nagodba je važna ne samo za ekonomsku nego očito i za političku stabilnost, jer je vidljivo da prijepori koji su se dogodili oko same nagodbe izazivaju i generiraju i političke pokušaje da se uzdrma parlamentarna većina i Vlada. Vjerujem da će u konačnici biti razuma i da će nagodba biti postignuta. U kontaktu sam sa svim dionicima tog procesa, jer me zanima kako će završiti. To nije samo moje pravo nego i obaveza da vodim o tome računa pa sam razgovarao i više puta i s Marinom Pucarom iz Podravke, kao i s drugima kojima je interes da se taj proces dobro završi", poručio je.

Neka se mailovima bave oni koji su za to nadležni

Novinari su Jandrokovića pitali i o novim mailovima koje je danas objavio Index, a prema kojima je grupa 'Borg' zagovarala i prodaju HEP-a kako bi se time otkupila Ina.

"Ja sam bio vrlo kritičan prema onim mailovima kada su se pojavili i nemam više što za dodati. Meni je to bio neprimjeren način komunikacije i neka se time bave oni koji su za to nadležni", rekao je Jandroković.

Upitan je li moguće da premijer nije ništa znao te da je skupina s potpredsjednicom Vlade dogovarala čak i prodaju HEP-a, Jandroković je odgovorio protupitanjem: "To su mailovi koji su cirkulirali između određene grupe ljudi. Što su oni između sebe pisali, kako smo mi mogli znati koji nismo imali te informacije".

Novinari su ustrajavali u pitanju kako je u sve ipak bila uključena potpredsjednica Vlade Martina Dalić.

"Potpredsjednica vlade je, zbog svoje političke odgovornost, sama je tako kazala, odlučila otići", rekao je Jandroković.

Mailovi, ponovio je, nisu bili primjereni niti sadržajem niti stilom. "Oni koji su ih između sebe pisali za to su odgovorni", zaključio je.

Upitan kako je moguće da nitko nije znao da se radi o prodaji 25 posto dionica HEP-a, Jandroković je kazao kako to nije bila politika vlade.

"Postojala je grupa ljudi koja je između sebe imala svoja razmišljanja koja su dijelili očito porukama ali to nije bila politika vlade RH", poručio je.

Izostanak Milorada Pupovca sa današnjeg sastanka zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić objasnio je drugim obvezama koje je imao u SNV-u.