Obavijesti

News

Komentari 5
'LJUDI SU ODUŠEVLJENI'

Andrej Plenković: Maduro je očito zarobljen u dogovoru s dijelom vlasti u Venezueli

Piše Hina,
Čitanje članka: 2 min
Andrej Plenković: Maduro je očito zarobljen u dogovoru s dijelom vlasti u Venezueli
Zagreb: Izjava za medije Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Američke snage su venezuelskog predsjednika "očito" zarobile i odvele u SAD u dogovoru s dijelom vlasti u Venezueli, rekao je u srijedu hrvatski premijer Andrej Plenković, dodajući da "stavlja ogradu" na takvu praksu

Admiral

"Više je nego očito da je to bila akcija koja je bila koncertirana, organizirana, dogovorena s dijelom vlasti u Venezueli. Niti ima nemira niti itko plače za njim, nego naprotiv, ljudi su oduševljeni da ga nema više na dužnosti", kazao je premijer o Maduru.

Plenković je odgovorio na novinarska pitanja nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a o tvrdnjama SDP-a da vlada nema jasno stajalište o situaciji u Venezueli.

SAD je u subotu napao Venezuelu i zarobio njenog dugogodišnjeg predsjednika Nicolasa Madura, nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump više mjeseci pritiskao pod optužbom za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.

Maduro se na saveznom sudu u New Yorku izjasnio da nije kriv po četiri točke optužnice među kojima su narkoterorizam, urotu za uvoz kokaina te posjedovanje mitraljeza i razornih naprava.

PLENKOVIĆ VS MILANOVIĆ Hoće li se ‘dva brda’ ove godine pomiriti? Ako to ne učine, posljedice bi mogle biti velike
Hoće li se ‘dva brda’ ove godine pomiriti? Ako to ne učine, posljedice bi mogle biti velike

Rusija, Kina i drugi saveznici Venezuele optužuju SAD da je prekršio međunarodno pravo, ali američki saveznici, od kojih su mnogi protiv Madura, bili su manje glasni u kritici upotrebe vojne sile.

"Što se tiče same međunarodnopravne dimenzije, tu se slažem, ja sam to rekao i u Parizu jučer: stavljam ogradu na takvu praksu. Međutim, nije prvi put da se to dogodilo. Bila je slična situacija prije jedno 35 godina", kazao je Plenković.

Američka vojna operacija tijekom vikenda u kojoj je zarobljen predsjednik Venezuele izaziva zabrinutost da bi Grenland mogao čekati sličan scenarij.

Trump je više puta spomenuo mogućnost pripajanja Grenlanda SAD-u, a kao razlog je navodio njegov strateški položaj i mineralno bogatstvo. Bijela kuća u utorak je rekla da ne isključuje vojnu opciju.

U TRI ĆOŠKA... HDZ će čekati da se Zagreb pretvori u ideološko bojno polje
HDZ će čekati da se Zagreb pretvori u ideološko bojno polje

Na pitanje novinara o američkim prijetnjama, Plenković je odgovorio da ne misli da bi trebalo biti "američke intervencije na Grenlandu", dodajući da nema nikoga unutar Europske unije tko bi mogao pozdraviti ili odobriti takvu situaciju.

"Vjerujemo da do toga neće doći", kazao je. Dodao je pritom da je vidljiva promjena politike gdje SAD povlači poteze "koji brzo rješavaju pitanje njihovih interesa".

'Koalicija voljnih'

Plenković je u utorak sudjelovao na sastanku 'koalicije voljnih' u Parizu, gdje je velik broj zemalja iskazao spremnost pomoći u održavanju mira u Ukrajini nakon prekida vatre – neke svojim vojnicima, a druge, poput Hrvatske, diplomatskim naporima i paketima vojne pomoći.

U srijedu je naglasio da je sudjelovanje u 'koaliciji voljnih' jedini način da Hrvatska u cijelosti bude informirana o aktivnostima međunarodne zajednice za postizanje mira u Ukrajini te dodavši da na taj način "snažimo naš međunarodni kredibilitet".

"Mi ćemo nastaviti sa sudjelovanjem u 'koaliciji voljnih' bez obzira na izjavu predsjednika (Zorana Milanovića) koja je objavljena danas što se tiče neslanja postrojbi. Tu se mi slažemo i tu nikada nije bilo nikakvog spora", rekao je Plenković.

U IME VLADE I OSOBNO Plenković čestitao pravoslavni Božić: 'Mir božji, Hristos se rodi'
Plenković čestitao pravoslavni Božić: 'Mir božji, Hristos se rodi'

Milanović u srijedu je ponovio da Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu, dan nakon što je to naglasio i Plenković poslije sastanka u Parizu na kojem su Francuska i Velika Britanija iskazale namjeru da tamo nakon prekida vatre pošalju svoje postrojbe u sklopu multinacionalnih snaga.

Premijer je izrazio žaljenje zbog, kako je rekao, Milanovićeve naredbe načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomiru Kundidu da "ne sudjeluju u vojnoj dimenziji koalicije voljnih".

"(Time) izostaje potpuna informiranost hrvatske vojske, naših časnika, planera, koji bi time bili informiraniji i korisniji i sebi i političkoj razini da znaju što se sve zbiva jer se tehnologija ratovanja u proteklih nekoliko godina, a osobito nažalost u Ukrajini, itekako promijenila i uvid u ono što se zbiva bio bi višestruko koristan", rekao je Plenković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Zaplijenili dva tankera Trump želi 'nabaviti' Grenland.
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Zaplijenili dva tankera Trump želi 'nabaviti' Grenland.

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026