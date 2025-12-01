Obavijesti

OPLEO PO OPORBI

Andrej Plenković: 'Možemo! nije nikakva nevina stranka i ima ljude sklone korupciji'

Piše HINA,
Zagreb: Izjava za medije Andreja Plenkovića nakon sjednice HDZ-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Izvijestio je i da je Europska komisija danas potvrdila da je Hrvatska ispunila sve kriterije i indikatore za sedmu ratu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te će 1,1 milijardu eura 'sjesti' na račun Ministarstva financija

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je rekao kako podizanje optužnice protiv bivšeg ravnatelja ustanove Upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića pokazuje da Možemo! nije nikakve nevina stranka već imaju ljude koji su skloni korupcijskim aferama.

"To neko 'čistunstvo' ne postoji. Postoji samo politička bitka i taj prevladavajući s njihove strane agresivni narativ. Oni ni ne kriju što su njihovi politički ciljevi", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a upitan o podizanju optužnice protiv Kostanjevića u aferi Hipodrom 

U toj aferi, za koju je u ponedjeljak podignuta optužnica, Uskok sumnja da su bivši direktor Kosta Kostanjević iz ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom 'zaradio' čak 450 tisuća eura.

Predsjednik HDZ-a kazao je da su ti iznosi podosta veći kada se usporede sa onim za koje je optužen da je primio bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić (120.000 eura).

Ponovio je kako svatko tko dobije povjerenje za dužnosti za koje je imenovan dobiva povjerenje da radi zakonito. Stoga, onaj tko zaboravi na odgovornost, zakonitost i etiku te se ponaša suprotno zakonu - tom neće nitko pomoći, niti će ga spašavati nego će tijela nadležna za suzbijanje korupcije i kazneni progon raditi sukladno zakonu.

Oporba se bavi ideološko identitetskim podjelama

Plenković je pozvao Možemo! da osude jučerašnje poruke s prosvjeda pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma" koji je održan u Zagrebu, Puli, Zadru i Rijeci. Upozorio je da mnoge poruke nisu imale nikakve veze ni s temeljnim odrednicama hrvatskog ustavnog poretka. "Ne vidim baš da hrvatski narod hrli nazad u nekakvu balkansku federaciju, da ne kažem Jugoslaviju", poručio je.

Smatra kako bi bilo dobro da se političke stranke ljevice - iako su neke od njih šetale u tim povorkama, ograde od takvih poruka i da ih osude.

Upitan je li među prosvjednicima bilo i lijevih radikalnih ekstremista, rekao je da živimo u demokraciji u kojima imamo ljudi različitih stajališta i ideoloških pozicija, ali je bitno da hrvatski narod i birači dobro vide tko je tko.

Podsjetio je kako je lijeva politička oporba nakon koncerata Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju krenula s "histeričnim" napadom da se radi o povijesnom revizionizmu i  ustašizaciji, a bila je i jedna poruka na engleskom da turisti nisu sigurni u Hrvatskoj 

"To su direktno štetne poruke", istaknuo je. Poručio je i da će odgovarati i svi oni koji se ogluše o zakon - bili s krajnje desnog ili lijevog spektra.

Plenković je ustvrdio i da oporba ne nudi rješenje za ključne gospodarske, socijalne ili razvojne teme zemlje nego se bave ideološko identitetskim podjelama. "To jedno vrijeme može trajati, ali svi se ti baloni ispušu na kraju", rekao je. 

Upitan za komentar današnje sjednice saborskog Odbora za pravosuđe na kojoj je saslušano svo troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, Plenković je rekao da je zaključak bio da se deklasificira dopis USKOK-a o kandidatkinji Mirti Matić pa da se s njim upoznaju zastupnici. Naveo je kako on ne zna što tamo piše te će - kada se slegnu dojmovi sa današnjeg saslušanja, obaviti konzultacije i dalje donositi odluke. 

Izvijestio je i da je Europska komisija danas potvrdila da je Hrvatska ispunila sve kriterije i indikatore za sedmu ratu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te će 1,1 milijardu eura 'sjesti' na račun Ministarstva financija do kraja ove godine. 

To znači, naglasio je, da ćemo tijekom iduće godine do kada traje NPOO u potpunosti apsorbirati svih 10 milijardi eura koji su nam na raspolaganju za razvoj i provedbu različitih projekata u brojnim sektorima, a to se posebno odnosi na obnovu u koju je do sada uloženo oko 4,2 milijarde eura.  

