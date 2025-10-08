Andrej Plenković: Na današnji dan prije 34 godine Hrvatski sabor donio povijesnu odluku!

"Na današnji dan prije 34 godine Hrvatski sabor donio je povijesnu Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ. Tim činom otvoren je put prema međunarodnom priznanju samostalne, slobodne i demokratske Hrvatske", istaknuo je Plenković na društvenoj mreži X.

Kako je naglasio, trajnu zahvalnost dugujemo vizionarskoj politici prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana, hrvatskim braniteljima koji su za našu slobodu dali najviše, kao i svim zastupnicima Hrvatskoga sabora koji su tog povijesnog dana donijeli odluku presudnu za budućnost hrvatske države.

"Danas je naša zadaća da zaokružimo međunarodni položaj Hrvatske, jačamo gospodarstvo i podižemo životni standard hrvatskih građana. Svim hrvatskim građanima, kao i svim saborskim zastupnicima, uime Vlade RH i osobno, od srca čestitam Dan Hrvatskog sabora", poručio je premijer Plenković.

U Hrvatskoj se 8. listopada obilježava kao spomendan Dan Hrvatskoga sabora, u znak sjećanja na 8. listopada 1991. kada je prvi saborski saziv jednoglasno donio povijesnu odluku o raskidu svih državnopravnih veza Hrvatske s bivšom državom SFRJ. Ranije se taj datum obilježavao kao Dan neovisnosti.

