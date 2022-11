Andrej Plenković o Fortenovi: Vrlo je neobično da netko dođe i istrese toliko novaca preko noći

Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković u Bjelovaru je nazočio svečanom obilježavanju Nacionalnog dana Mladeži HDZ-a, a kasnije je s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i ministrom zdravstva Vilijem Berošem obišao novu zgradu bjelovarske bolnice, javlja N1.

Plenković je komentirao slučaj Fortenove i mogućnost da su u slučaj bili uključeni i hrvatski državljani.

- Dopustite da kažem još par riječi o cijeloj toj priči jer vidim puno komentara, spekulacija, nekakvih političkih kvalifikacija ljudi koji su bili tu, živi i zdravi 2017., da je bilo po njihovom tada bi propao Agrokor, izgubili bismo 60.000 radnih mjesta, dobavljači bi popadali kao domino, o OPG-ovima da ne govorim. Agrokor je bio velika hrvatska kompanija, zahvaljujući lošim poslovnim odlukama ranijeg vlasnika i uprave, dovedena je praktički pred bankrot. Istresena je nama u krilo u četvrtom mjesecu mandata naše prve Vlade. Mi smo posebnim zakonom, ne samo spasili kompaniju, očuvali radna mjesta, omogućili dobavljačima na ostanu na nogama, isplatili OPG-ovce u cijelosti, vratili kompaniju praktički na tržišne osnove - rekao je Plenković.

Dodao je da je Sberbank suvlasnik stjecajem izvanrednih okolnosti.

- Oni su više nego jasno u proteklom vremenu tražili načina kako da netko drugi dođe na njihovo mjesto i da svoj udio prodaju za što veći iznos. Ruska agresija na Ukrajina dovela je do osam paketa sankcija, u jednom trenutku pod sankcijama se našao i Sberbank. S obzirom da je Hrvatska bila svjesna da je Sberbank suvlasnik Fortenove ,i smo tražili iznimku koju smo dobili, da se do 31. 10. da vrijeme da dođe do transakcije - rekao je.

- Iz razloga koji nisu do Vlade, jedan od mirovinskih fondova je iz nama nepoznatih razloga odustao. U tom trenutku je Sberbank očekujući da će prodati za 500 milijuna eura išao je nekim drugim putem, tranaskcijom koja se odvila u Rusiji. Što se dogodilo – mi to provjeravamo. Tko je uključen, je li zakonito… Ne želim spekulirati. Moramo saznati zašto je netko, de facto, abortirao operaciju dva dana prije isteka roka. Neobično mi je da netko dođe i istrese toliko novaca preko noći. Tu je sve neobično. Ne znam koliko para treba imati - kaže Plenković.

- Ključ cijele priče je da kompanija funkcionira normalno, nema poteškoća. Kompanija je tu, solidna je, radi. Moramo vidjeti što je istina, daleko smo od susreta s bilo kime - dodao je i rekao da je informaciju dobio kada i mediji.

- Ovdje govorimo o operaciji koja se odvila bez našega znanja. Saznat ćemo što se dogodilo, Nizozemci kažu da ne znaju - govori.

- Ovdje se razglaba o pitanju vlasništvu. Bit takve kompanije je da funkcionira, i to bez poteškoća. To je iz mog kuta najvažnije. Što se tiče vlasništva, to će se rješavati - rekao je Plenković.

