Andrej Plenković: Prosječna mirovina će biti oko 724 eura

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je odluku o usklađivanju mirovina s 1. siječnja te su one usklađene za 2,68 posto, što znači da bi, kada se ta sredstva retroaktivno doznače našim umirovljenicima, sveukupna prosječna mirovina nakon usklađivanja trebala biti od početka siječnja oko 724 eura, izvijestio je Plenković na sjednici Vlade.

Podsjetio je pritom da je ona na početku mandata iznosila 357 eura.

"Kad se tome pridoda godišnji dodatak, onda je sveukupna prosječna mirovina negdje na 741 euro. Sve skupa, riječ je o rastu od početka našeg prvog mandata od 107 posto", istaknuo je premijer.

Plenković se u uvodnom govoru osvrnuo i na nedavno obilježavanje Dana civilne zaštite te u tom kontekstu spomenuo kako je završen 30-godišnji proces razminiranja Hrvatske u skladu s Ottawskom konvencijom.

"Hrvatska je postala zemlja bez minskih opasnosti. Uklonjeno je gotovo 107.000 minsko-eksplozivnih sredstava i 470.000 neeksplodiranih sredstava, a razminirana Hrvatska znači sigurnije obitelji, razvoj ruralnih krajeva, sigurniji život za naše poljoprivrednike na poljoprivrednim površinama, naravno i snažniji turizam", istaknuo je.

Premijer je također podsjetio kako je u Banskim dvorima primio autore izložbe "U početku bijaše kraljevstvo" koja je dio obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva.

"Izložba u Klovićevim dvorima traje još točno 10 dana, a posjetilo ju je do sada više od 50.000 posjetitelja. Pozivam sve one koji to još nisu učinili da svakako izdvoje svoje vrijeme, osobito mlade generacije, i upoznaju se s temeljima hrvatske povijesti", istaknuo je Plenković.