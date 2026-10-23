Andrej Plenković: Slijedi ozbiljniji razgovor s DP-om!

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak da cijela tema vezana uz smjenu državnog tajnika Tomislava Bilandžića zahtijeva "ozbiljniji razgovor" te da će o tome još razgovarati s kolegama iz Domovinskog pokreta i vidjeti kako dalje. Upitan hoće li državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić, iz kvote DP-a, biti smijenjen te kako gleda na to da je Bilandžić izrekao svoj stav, a sada u DP-u traže njegovu smjenu, Plenković je naglasio da je to što je govorio "prilično normalo" za očekivati od nekoga tko je državni tajnik.

"Tu je gospodin državni tajnik, koliko ja razumijem - ne poznajem baš predobro jer je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uglavnom na Vladi - i govorio ono što je u konačnici prilično normalno očekivati za nekoga tko je državni tajnik i koji je bivši policajac, između ostaloga. On je podržao postupanje policije", odgovorio je Plenković.

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"Razgovarat ćemo s kolegama, mislim da cijela ova tema zahtijeva ozbiljniji razgovor. Mi smo samo kratko jučer u širem formatu razgovarali o tome na koaliciji, ali razgovarat ćemo s kolegama iz DP-a pa ćemo vidjeti kako dalje", kazao je premijer.

O smjeni Bilandžića: Polako

Na tvrdnju novinara da su iz DP-a danas u Hrvatskom saboru govorili da će do smjene sigurno doći, dodao je tek: "Polako".

Domovinski pokret zatražio je smjenu Bilandžića jer je dao javnu potporu policajcima nakon što je čelnik stranke Ivan Penava napao MUP zbog objavljivanja fotografija pripadnika Torcide osumnjičenih za nacističke i antisemitske ispade u Splitu, a koji su u bijegu.

Osim toga, saborski zastupnik i zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić danas je ustvrdio da će državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić zbog toga biti smijenjen. Nije htio govoriti tko će ga zamijeniti poručivši da će se "sve znati na vrijeme".

Upitan baca li danas novo svjetlo na Penavine kritike MUP-a informacija o tome da je jedan od pripadnika Torcide zaposlenik kod predsjednika splitsko-dalmatinskog DP-a, Plenković je odgovorio da tu nema što dodati na ono što je rekao jučer u Šibeniku.

"Mislim da je najbitnije da smo mi kao Vlada, ja kao premijer i kolege ministri osudili incidente uoči i za vrijeme utakmice. Tu nema nikakvih dilema i tu smo vrlo jasni. Državne institucije u tom konkretnom slučaju postupaju bez ikakvog diktata i naloga politike i u metodološkom smislu rade na način kako rade inače. To je što se nas tiče, i najvažnije".

Na pitanje je li ga zateklo to što je DP-ovac Damir Markuš bio u kontaktu s ljudima iz Torcide koji su sada iza rešetaka, Plenković je odgovorio: "Ništa me ne zatiče, tu su stvari jasne. Postoje ponašanja koja su društveno neprihvatljiva, i ako su društveno neprihvatljiva, dapače, ako su u domeni počinjenja određenih kaznenih djela, onda onaj tko ih čini mora očekivati da će država, sustav na to reagirati".

O povećanju minimalne plaće: Vlada je uvijek pronalazila ispravno i dobro rješenje

Plenković je odgovorio i na pitanja vezana uz porast minimalne plaće od 1050 eura bruto i je li određeno koliko bi trebala rasti.

"To ćemo drugi tjedan, uvijek imamo analize koje radi ministarstvo, analize koje rade sindikati, analize koje rade poslodavci, analize koje rade eksperti na Ekonomskom fakultetu i mislim da ćemo na kraju donijeti odluku koja je razumna, održiva, nosiva za poslodavce, a bolja za one koji primaju minimalnu plaću", kazao je premijer.

Podsjetio je da je Vlada znatno povećala općenito plaće u Hrvatskoj - i prosječnu i medijalnu i minimalnu.

"Nastavit ćemo s tim trendom na način koji je prihvatljiv, plus donosimo i kompenzacijske mjere za prva tri mjeseca za one subjekte i poslodavce koji isplaćuju svojim zaposlenicima minimalnu plaću. Tako da je Vlada do sada uvijek pronalazila ispravno i dobro rješenje. Obavit ćemo još određene konzultacije, ali naveliko i ministar Ružić i ministar Ćorić rade na toj temi", poručio je.

Na dodatno pitanje novinara o kojoj cifri je riječ i koja su povećanja na stolu, Plenković je odgovorio da su cifre "uvijek razumne".

"Znate da je trenutno bruto minimalna plaća na 1050 eura i mi smo kazali da želimo da ona ide što je moguće više naprijed, i tako će i biti, ali u razumnim okvirima. Neće narasti za 500 eura, to nije realno", rekao je odgovarajući na pitanja u crnogorskog Svetog Stefana gdje sudjeluje na sastanku na vrhu Berlinskog procesa.

Upitan što s vojnim neboderom u Zagrebu koji još nije priveden svrsi, a državi sada na naplatu stiže oko pola milijuna eura nakon izgubljenog sudskog spora s izvođačem radova, Plenković je odgovorio da će to komentirati ministar obrane Ivan Anušić.

"To nije promašen projekt, to je dobar hotel, koliko se sjećam Lavčević je to izvodio, na ministru je da to rješava. To je projekt koji je vodio MORH, a ne on nego njegovi prethodnici i treba stvari privesti svrsi. Treba se truditi da se to riješi", naglasio je premijer.