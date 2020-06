Andrej Plenković uz prebjege ostaje na vlasti. Evo kako…

Većina analiza oko postizbornih kombinacija polazi za time da promatra i Domovinski pokret i Restart koaliciju kao homogene političke blokove. Ali to nije tako. Tu je ključ mogućeg HDZ-ova sastavljana vlade

<p>Ako postoji jedna stvar o kojoj se slažu svi koji se kandidiraju na izborima, onda je to da će biti teška borba i da će biti neizvjesni. A još će kompliciranije biti dobiti 76 potpisa za mandatara nove vlade.</p><p>Zadnje ankete daju blagu prednost lijevoj Restart koaliciji koju predvodi SDP i koja je okupila čak devet stranaka ili nezavisnih pojedinaca, HDZ je drugi, treća snaga je Domovinski pokret, a potporu iznad pet posto ima još Most. Međutim, ankete na nacionalnoj razini, mogu pratiti trendove ali nisu toliko relevantne zbog toga što je Hrvatska podijeljena u deset izbornih jedinica. Niti jedna velika agencija zasad nije napravila ankete po izbornim jedinicama.</p><p>Jedini koji je to napravio je agencija 2x1 komunikacije, a prema njoj Restart pobjeđuje sa 64 naspram 52 mandata HDZ-a, dok Domovinski pokret ima 15, a Most osam. Iako mnogi na političkoj sceni zaziru od njihovih rezultata, ta anketa je pokazala da ima još dosta mogućnosti "oko praga". Jasno je da će u Sabor sigurno ući i još manjih stranka, od koalicije Možemo u Zagrebu, Željko Kerum će učiniti sve da uzme jedan ili dva mandata, HNS računa na jedan ili dva na sjeveru i istoku, tu su i Reformisti koji idu sami na sjeveru, a i centar se ujedinio kroz koaliciju Pametno, Fokus i Stranke s imenom i prezimenom.</p><p>A to samo dokazuje da će biti tijesna borba. Međutim, većina analiza oko postizbornih kombinacija polazi za time da promatra i Domovinski pokret i Restart koaliciju kao iznimno homogene političke blokove. Ali to nije tako. A tu leži ključ mogućeg HDZ-ova sastavljana vlade čak i ako osvoje manje od 60 mandata u Saboru. S druge strane, SDP-ova koalicija mora osvojiti barem 65 mandata ako želi sastaviti novu Vladu jer im je potencijal da im prijeđu zastupnici iz drugih blokova, znatno manji.</p><p>O čemu se radi? HDZ ima potencijalni bazen za preletače i u Domovinskom pokretu i u Restart koaliciji, te kod manjih stranaka. Ta računica pokazuje da mogu doći i do potencijalh 20 zastupnika, a uz osam manjina, to je čak 28 mandata.</p><p>Miroslav Škoro morao je relativno brzo oko sebe okupiti 140 ljudi koji će biti na izbornim listama u deset izbornih jedinica. Sam je u Hrvatskoj na predsjedničkim izborima, osvojio 24 posto glasova.</p><p>A kada su na listama neki drugi, manje poznati ljudi, to mu smanjuje šanse po određenim izbornim jedinicama. I tu dolazimo do problema ljudi koji su na njima.</p><p><strong>*Cijeli tekst o kombinacijama koje se otvaraju Plenkviću pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 19. lipnja</strong></p>