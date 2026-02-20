Obavijesti

UHIĆENJE BIVŠEG PRINCA PLUS+

Andrew, princ koji se pretvorio u žabu: Britanska analitičarka za 24sata otkriva što čeka UK

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 5 min
Andrew, princ koji se pretvorio u žabu: Britanska analitičarka za 24sata otkriva što čeka UK
Foto: Privatan album/24sata/Canva

Dr. Kalajdziovski, viša analitičarka za sigurnost iz Londona: Britanske službe suočavaju s osjetljivom, ali jasno definiranom odgovornošću.

Slučaj bivšeg princa Andrewa već godinama izaziva političke potrese u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njegova povezanost s osuđenim američkim pedofilom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom otvorila je pitanja odgovornosti i sigurnosnih ranjivosti unutar britanskog establišmenta. Nakon što je bivši princ pušten na slobodu poslije uhićenja zbog sumnje na zlouporabu službenog položaja te nakon optužbi proizašlih iz objave dokumenata povezanih s pedofilom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom, o širim posljedicama ovoga slučaja razgovarali smo s dr. Natasijom Kalajdziovski, stručnjakinjom za sigurnosne studije i višom analitičarkom sigurnosne tvrtke SecAllianceu Londonu.

