Andrewa uhitili na rođendan. Kralj nije znao za akciju: Bivšem princu prijeti doživotni zatvor!

Andrew Mountbatten-Windsor, bivši engleski princ, uhićen je u četvrtak na svoj 66. rođendan pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti. Odmah se javio njegov stariji brat, kralj Charles III., i poručio kako "zakon mora ići svojim putem" te da će policija imati njegovu "punu i bezrezervnu potporu i suradnju".

U izvanrednoj izjavi iz Buckinghamske palače kralj je naveo kako je vijest primio s najdubljom zabrinutošću, ali i naglasio da nije primjereno komentirati slučaj dok traje istraga.

- Moja obitelj i ja nastavit ćemo sa svojim dužnostima i služenjem svima vama - poručio je kralj, koji već godinama pokušava sanirati štetu i sramotu koju je Andrew donio obitelji i naciji.

Naime, akcija uhićenja započela je u četvrtak oko 8 sati, kad je šest neoznačenih policijskih vozila stiglo na Wood Farm, pred kuću na imanju Sandringham u Norfolku. Kako piše britanski Daily Mail, Andrew ondje trenutačno živi u svojevrsnom progonstvu. Svjedoci su ispričali medijima da je osam ljudi u civilu, za koje pretpostavljaju da su kriminalisti, stiglo na imanje, a ubrzo nakon toga konvoj je i napustio posjed. Uhićenje su potvrdili javnosti dva sata kasnije, a Andrewa su prebacili u policijski pritvoru na tajnoj lokaciji. Istodobno se pretražuje i njegova bivša rezidencija Royal Lodge u Windsoru, u kojoj je živio više od 20 godina, prije nego što je ranije ovoga mjeseca napustio imanje.

Službenu istragu vodi Thames Valley Police, koja je potvrdila da je "uhićen muškarac u šezdesetim godinama iz Norfolka zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti" te da su u tijeku pretrage adresa u Norfolku i Berkshireu. Policija nije željela otkriti gdje se Andrew nalazi. Potvrdili su kako će ga čuvati u ćeliji u pritvorskoj jedinici s krevetom i WC-om. Ondje će čekati ispitivanje.

Osramotio obitelj

S obzirom na velik pritisak i interes javnosti, navode da je važno zaštititi integritet i objektivnost istrage. U akciji im pomaže i policija Norfolka, dok je Metropolitan Police pokrenuo izvide vezane uz navode o bliskoj zaštiti koja mu je bila dodijeljena. Zakonski, u pritvoru ga smiju držati najmanje 24 sata, s mogućnošću sudskog produljenja na 96 sati. Kako navodi BBC, sljedeći korak je prijava za osumnjičenika ili ga se pušta uz daljnju istragu.

Više izvora tvrdi za britanske medije da ni službena Buckinghamska palača ni kralj nisu bili unaprijed obaviješteni o policijskoj operaciji. Unatoč svemu, kralj bi se tijekom četvrtka trebao pojaviti na London Fashion Weeku, dok je kraljica Camilla jutros imala službeni angažman u Londonu. Tijekom pauze za ručak presreli su je novinari.

- Jeste li zabrinuti zbog uhićenja Andrewa, vaše veličanstvo? - pitali su je novinari, na što je ona samo šutjela i mahnula okupljenima.

Princ i princeza od Walesa navodno podržavaju kraljevu izjavu i stav da se istraga mora provesti do kraja.

Naime, posljednjih deset dana detektivi su, prema navodima britanskih medija, istraživali njegovo ponašanje tijekom mandata britanskog trgovinskog izaslanika. Povod tome bila je objava elektroničke pošte iz takozvanih Epsteinovih dosjea. Prema njima se dalo iščitati da je američkom financijašu Jeffreyju Epsteinu dijelio povjerljive informacije, uključujući izvješća o službenim putovanjima u Hong Kong, Vijetnam i Singapur te potencijalne investicijske projekte.

Jedan e-mail iz studenoga 2010. navodno je proslijeđen samo pet minuta nakon što ga je Andrew primio od tadašnjeg savjetnika Amira Patela, dok je drugi, poslan na Badnjak iste godine, sadržavao povjerljive informacije o investicijskim prilikama u obnovi afganistanske pokrajine Helmand. S obzirom na to da spisi sadrže čak tri milijuna mailova, postoji mogućnost da otkriju nove inkriminirajuće detalje. Zbog toga bi mogli posjetiti i samu kraljevsku palaču u potrazi za dokazima.

Doživotni zatvor

Nepoštovanje javne dužnosti klasificirano je u Ujedinjenom Kraljevstvu kao jedno od najozbiljnijih kaznenih djela u britanskom pravu, a predviđa maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. To što je bio član kraljevske obitelji Andrewu ne nudi nikakvu zaštitu od kaznenog progona ili zatvora. Kao monarh, kralj Charles III. je jedini član kraljevske obitelji sa suverenim imunitetom.

U sve se uključio i bivši premijer Gordon Brown. Za BBC je rekao da je i sam poslao pismo od pet stranica na nekoliko britanskih policijskih službi, uključujući Metropolitansku policiju, policiju Sussexa i policiju doline Temze, u kojemu pruža nove i dodatne informacije iz Epsteinovih dosjea. U izjavi Brown piše da su nove informacije dodatak onome što je dostavio policiji prošli tjedan, kad je "izrazio zabrinutost da osiguramo pravdu za djevojke i žene žrtve trgovine ljudima". Policija također istražuje tvrdnje da je Epstein poslao mladu ženu u Ujedinjeno Kraljevstvo radi seksualnog susreta s Andrewom u Royal Lodgeu 2010. godine.

S druge strane, Metropolitanska policija ispituje tvrdnje da su pripadnici kraljevske zaštite "zatvarali oči" tijekom posjeta Epsteinovu otoku, dok Surrey Police traži informacije o navodima iz 90-ih godina u Virginia Wateru. Essex Police, Bedfordshire Police, West Midlands Police i Police Scotland razmatraju podatke vezane uz Epsteinovo korištenje britanskih zračnih luka poput Stansteda, Lutona, Birminghama i Edinburgha. Nacionalna agencija za kriminal (NCA) pruža potporu kako bi se omogućili potpuna i neovisna procjena objavljenih informacija.

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da "svatko tko ima informacije treba svjedočiti" i naglasio da je jedno od temeljnih načela pravnog sustava da su svi jednaki pred zakonom. Dodao je da neće stajati na putu eventualnoj parlamentarnoj raspravi o vezama između Andrewa i Epsteina.

Andrew Lownie, kraljevski biograf i autor knjige "Uspon i pad kuće York", izjavio je u četvrtak za Daily Mail da "pozdravlja uhićenje".

"Ispitajte mu ženu"

- Vrlo mi je drago što je policija brzo reagirala. Shvaćam da je uhićenje samo zbog optužbi za nedolično ponašanje, ali čini se da postoje i dokazi za optužbe za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Stoga bi policija trebala ispitati i njegovu obitelj, a pod tim mislim na njegovu bivšu suprugu Sarah Ferguson, kao i njegovo osoblje. Ona puno zna, rečeno mi je da je bila vrlo uključena u njegove aktivnosti i očito je bitna svjedokinja, posjetila je Epsteinove domove pa bi trebala biti svjesna što se događalo, posebno navodne trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja - rekao je Lownie.

Dodao je kako bi istražitelji trebali razgovarati i s Davidom Sternom, koji je bio suradnik, i bivšom privatnom tajnicom Andrewa, Amandom Thirsk.

Podsjetimo, Andrew je osmi u redu za britansko prijestolje, a prošle godine oduzete su mu vojne titule i kraljevske dužnosti zbog povezanosti s Epsteinom. Provedeno je to odlukom kralja Charlesa III. jer je Andrew uspio narušiti ugled cijele monarhije. Bio je to potez bez presedana u modernoj povijesti, iznuđen nizom loših procjena, kompromitirajućih prijateljstava i teških optužbi za seksualno zlostavljanje.

Iako se i ranije znalo za njegovu povezanost s Epsteinom, sve se pretvorilo u prvorazredni skandal nakon Epsteinova samoubojstva u zatvoru 2019., dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.