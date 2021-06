Napad šefa HDZ-a Andreja Plenkovića na medije, koje je okrivio za poraz Davora Filipovića u Zagrebu jer su mu namjerno pogrešno pisali i izgovarali ime, izazvao je revolt i u samoj stranci.

Plenković je direktno optužio RTL i Novu TV da su namjerno izgovarali ime njihova bivšeg zagrebačkog kandidata, ali i druge medije da su mu pisali krivo ime. Plenković je rekao da ima evidenciju i da to ne može biti slučajno. Dakle, smatra da se radi o medijskoj uroti protiv kandidata.

- Nisu rekli da se zove Darko. Nisu rekli da se zove Dubravko. Nisu rekli da se zove Dalibor, Petar, Andrija ili Marko. Znate kako su ga samo nazivali? Kako su baš svi svaki put napisali to isto ime? Damir. Mislite li da je to svaki put bilo slučajno? Da je baš svaki put lapsus Damir, e to mi baš ne djeluje slučajno - poručio je vidno nervozni Plenković.

- Napao je medije bez ikakvog smisla kako bi obranio sebe. Jer za razliku od nekih drugih mjesta, Plenković je osobno izabrao Davora Filipovića u Zagrebu i Vicu Mihanovića u Splitu. Izabrao je pikzibnere i sad su mu drugi krivi za poraze - kaže jedan HDZ-ovac.

I neki drugi s kojima smo razgovarali ne vide zdravorazumsko opravdanje za takav ispad, ali neki su zamolili da ih se poštedi da išta govore, dok su drugi bili rječitiji i smatraju da Plenković ovim napadom radi alibi sebi jer i u stranci su se javili oponenti koji žele da se preispita kako je HDZ prošao kao bos po trnju u Zagrebu, zašto su izgubili Split, što se dogodilo u Šibensko-kninskoj županiji i Vukovaru da nisu prošli njihovi kandidati.

'Doživjeli smo potop u Zagrebu'

- U Zagrebu je kriv baš Plenković. Vidjelo se da grad traži promjenu, a Plenković se nije htio zamjeriti pokojnom Bandiću jer mu je ovaj spasio Vladu u prošlome mandatu. I zato nije htio nezavisnog Damira Vanđelića koji je uvjetovao da se raskrsti s Bandićem i ljudima u HDZ-u koji ga podupiru. Ad hoc je izabran Filipović, a Plenkovićeva direktna želja je i da šef organizacije bude Mislav Herman. Filipović je završio ispod 10 posto, a lista predvođena Hermanom osvojila je manje glasova nego prije četiri godine kad je Bandić bio živ! Mi smo doživjeli potop. Domovinski pokret i Most imaju više članova Vijeća gradskih četvrti od HDZ-a koji bi trebao biti najjača stranka u Hrvatskoj. Jasan je taj trend uz uspon Možemo! i da se HDZ ne može nadati pobjedi u Zagrebu na parlamentarnim izborima. I to je razlog Plenkovićeve nervoze i promašenih optužbi - kaže nam otvoreno jedan gradski HDZ-ovac.

Stranka je osvojila pet zastupnika u zagrebačkoj Skupštini i bit će oporba, a Filipović je završio na četvrtome mjestu, iza Tomislava Tomaševića i Miroslava Škore koji su otišli u drugi krug, ali i iza Bandićeve Jelene Pavičić Vukičević. Na unutarstranačkim izborima koji se moraju održati u roku šest mjeseci neće biti slušanja Plenkovićevih želja, nego će sadašnje vodstvo imati i protukandidate. Liječnik Pavao Kostopeč je već najavio kandidaturu.

- Umjesto da se analizira zašto nismo uspjeli privući nove birače, Plenković za poraz okrivljuje slučajne lapsuse voditelja. Pa Filipović je zbog svojih izjava bio predmet sprdnje na internetu, ali ni o tome se ne priča - zaključuje taj HDZ-ovac.

HDZ će imati problema i Dalmaciji, jer iako su osvojili županije, izgubili su sva mjesta na Korčuli, nemaju većinu u vijećima i gdje su dobili gradonačelnike poput Zadra...

Potpredsjednik HDZ-a ga prekrstio

Ali vratimo se i “prekrštavanju” bivšeg kandidata Davora Filipovića u Damir. Prvi je Filipovića nazvao Damir HDZ-ov zagrebački ogranak Trešnjevka-sjever koji je nakon prihvaćanja kandidature u veljači na svojoj web stranici objavio “Damir Filipović budući gradonačelnik!”.

Pogrešku su nakon nekog vremena ispravili stavivši u naslov ispravno ime i prezime HDZ-ova kandidata, ali je vijest na Googleu i dalje indeksirana sa starim naslovom. A ogranak Trešnjevka-sjever, na čijim stranicama je krivo nazvan Filipović, vodi Zvonimir Milas. Milas je inače i potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a, ali se medijima predstavio i kao voditelj kampanje Davora Filipovića nakon što su napravili gaf i neovlašteno došli držati stranačku konferenciju za novinare u dvorište škole. Pa ih je ravnateljica sve skupa potjerala jer se škole ne smiju koristiti kao poligoni za političke kampanje.

Podsjetimo da je i predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić gostujući na N1 u dva navrata govorio kako je Tomašević najbolji kandidat, a onda se ispravljao u Filipović.