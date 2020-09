Andro uvijek ima moju potporu

Premijer Andrej Plenković izjavio je da splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara uvijek ima njegovu potporu, odgovarajući na pitanje hoće li Krstulović Opara biti kandidat na sljedećim lokalnim izborima

<p>"Andro ima moju potporu uvijek. HDZ, ne samo u Splitu nego uopće, na lokalne izbore u svibnju 2021. godine izlazi s velikim ambicijama. Andro je bio naš kandidat i na izborima za Sabor, i tu je osvojio mandat, prema tome to sve govori kolika je potpora", rekao je <strong>Andrej Plenković</strong> novinarima nakon sastanka sa splitskim gradonačelnikom i županom<strong> Blaženkom Bobanom.</strong></p><h2>HDZ ima puno kandidata za lokalne izbore</h2><p>Na pitanje tko bi mogao biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika u Zagrebu, odgovorio je općenito kako "HDZ ima puno kandidata".</p><p>"Mi ćemo iznjedriti kvalitetne kandidate, ima još dovoljno vremena za to. Ima HDZ puno kandidata", kazao je Plenković i opovrgnuo spekulacije nekih medija da je ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> izgledni HDZ-ov kandidat za Zagreb.</p><p>"Osim što čitam u novinama i o njemu, i o drugim, i o trećim, i četvrtima ministrima, ta kavanska ogovaranja nisu posebno relevantna za konačne odluke", poručio je.</p><p>Komentirao je i jučerašnje odluke Ustavnog suda, koji je u ponedjeljak zaključio da su zakoni koje je o ovlastima Stožera civilne zaštite donio Hrvatski sabor u skladu s Ustavom te da je većina odluka Stožera zakonita.</p><h2>Potpora Ustavnog suda jako dobra u pogledu pravne sigurnosti</h2><p>"Stožer i Vlada su jučer dobili potporu Ustavnog suda jer su što odbacili, a što proglasili u skladu s Ustavom i zakonima praktički sve donesene odluke. Mislim da je to jako dobro u pogledu pravne sigurnosti i jedine temeljne filozofije, a to je da smo radili na temelju Članka 16. Ustava, da smo donosili odluke u kontekstu proglašene epidemije i u cilju zaštite zdravlja građana", rekao je.</p><p>Da nije bilo uspješne borbe protiv Covida-19 na proljeće, ne bismo imali 50 posto od turističke sezone u odnosu na lanjsku, koja je bila u povijesti najbolja, naglasio je Plenković.</p><p>Komentirao je i HDZ-ovo predizborno obećanje o zabrani rada nedjeljom, jer je Ustavni sud utvrdio da jedino Stožerova zabrana rada trgovina nedjeljom nije bila u skladu s Ustavom, podsjetivši kako je u u nekim anketama čak 80 posto građana bilo za neradnu nedjelju.</p><h2>Vlada će tijekom mandata predložiti balansirani zakon o neradnoj nedjelji</h2><p>"Mi smatramo da bi to bilo dobro i u interesu obitelji i zdravog balansa između rada, odbora i provođenja vremena u krugu najbližih. Vlada će tijekom ovoga mandata predložiti zakon koji će tražiti balans između onoga da se u načelu ne radi, a da omogućimo jedan broj nedjelja koji bi bio radan", najavio je Plenković.</p><p>Na pitanje o stanju u Dalmacijavinu, premijer je kazao kako stalno razgovaraju te da je država "dosta dala" u tom procesu.</p><p>"Postoje još određena traženja s njihove strane, mi gledamo je li to prema postojećem pravnom okviru moguće, tu nema nekih novosti u ovome trenutku", kaže Plenković.</p><p>Oporba se u Saboru žali na problematičan način rada zbog mjera sprečavanja širenja koronavirusa te će tražiti ocjenu ustavnosti, no premijer smatra kako "oni samo traže medijsku pažnju".</p><p>Podsjetio je da je kao premijer u novom sazivu u Saboru bio pet puta, i to sve prije početka "aktualnog sata".</p>