DOŠLO DO INCIDENTA

Angelina Jolie nenajavljeno je stigla u Ukrajinu: U zemlju ušla pješice, regrutirali joj vozača?

Foto: Screenshot/Facebook

Poznata glumica u Ukrajini je prvi puta bila 2022. godine i tada je bila u gradu Lavovu

Angelina Jolie drugi je put posjetila Ukrajinu. Njezin iznenadni posjet izazvao je interes javnosti, a pogotovo činjenica da je, kako tvrdi više izvora, jedan član njezine pratnje neočekivano regrutiran u ukrajinsku vojsku.

Zvijezda filma Tomb Raider, koja je putovala u ulozi ambasadorice UNICEF-a, posjetila je grad Herson na prvoj crti ukrajinske obrane od Rusije u utorak. Prvi put je posjetila Ukrajinu 2022. godine i tada je bila u gradu Lavovu.

TEŠKO RANJEN DRAMATIČNA SNIMKA Ranjenog Ukrajinca iz ratne zone spasio je robot: 33 dana je bio zarobljen
DRAMATIČNA SNIMKA Ranjenog Ukrajinca iz ratne zone spasio je robot: 33 dana je bio zarobljen

Visoki ukrajinski dužnosnik izjavio je za POLITICO da je jedan član Jolienine skupine imao incident s lokalnim regruterskim službenicima na kontrolnoj točki, ali da ukrajinske vlasti još pokušavaju utvrditi što se točno dogodilo.

Анджеліна Джолі в прифронтовому🇺🇦 Херсоні! ❤️Сміливість, наповнена красою і щирістю! Фото з соцмереж!

Objavljuje Український ПівденьSrijeda, 5. studenoga 2025.

Dužnosnik je također rekao za POLITICO da Jolie nije obavijestila ukrajinsku vladu o svojoj namjeri posjeta zemlji te da je u Ukrajinu ušla pješice. Kopnene snage ukrajinske vojske objavile su izjavu s brojnim detaljima o incidentu, uključujući da je regrutirana osoba bila Angelinin vozač. Poruku su kasnije obrisali te rekli da ne mogu potvrditi niti opovrgnuti ono što se dogodilo. 

