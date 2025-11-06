Poznata glumica u Ukrajini je prvi puta bila 2022. godine i tada je bila u gradu Lavovu
Angelina Jolie nenajavljeno je stigla u Ukrajinu: U zemlju ušla pješice, regrutirali joj vozača?
Angelina Jolie drugi je put posjetila Ukrajinu. Njezin iznenadni posjet izazvao je interes javnosti, a pogotovo činjenica da je, kako tvrdi više izvora, jedan član njezine pratnje neočekivano regrutiran u ukrajinsku vojsku.
Zvijezda filma Tomb Raider, koja je putovala u ulozi ambasadorice UNICEF-a, posjetila je grad Herson na prvoj crti ukrajinske obrane od Rusije u utorak. Prvi put je posjetila Ukrajinu 2022. godine i tada je bila u gradu Lavovu.
Visoki ukrajinski dužnosnik izjavio je za POLITICO da je jedan član Jolienine skupine imao incident s lokalnim regruterskim službenicima na kontrolnoj točki, ali da ukrajinske vlasti još pokušavaju utvrditi što se točno dogodilo.
Анджеліна Джолі в прифронтовому🇺🇦 Херсоні! ❤️Сміливість, наповнена красою і щирістю! Фото з соцмереж!Objavljuje Український Південь u Srijeda, 5. studenoga 2025.
Dužnosnik je također rekao za POLITICO da Jolie nije obavijestila ukrajinsku vladu o svojoj namjeri posjeta zemlji te da je u Ukrajinu ušla pješice. Kopnene snage ukrajinske vojske objavile su izjavu s brojnim detaljima o incidentu, uključujući da je regrutirana osoba bila Angelinin vozač. Poruku su kasnije obrisali te rekli da ne mogu potvrditi niti opovrgnuti ono što se dogodilo.
