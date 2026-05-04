ANKETA Objavljena je prosječna plaća u Zagrebu: Kolika je vaša?

Piše HINA,
ANKETA Objavljena je prosječna plaća u Zagrebu: Kolika je vaša?
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za siječanj ove godine iznosila je 1.703 eura, što je nominalno rast za 0,6 posto u odnosu na prosinac 2025. i porast za 8,9 posto u odnosu na siječanj 2025., pokazuju podaci gradskog statističkog ureda.

Medijalna neto plaća za siječanj ove godine iznosila je 1.472 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za siječanj 2026. isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.628 eura.

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 1.030 eura.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za siječanj ove godine na razini Hrvatske koja je iznosila 1.511 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 192 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za siječanj 2026. iznosila je 2.443 eura, što je porast za 0,6 posto u odnosu na prosinac 2025. i porast za 9,8 posto u odnosu na siječanj 2025. godine.

