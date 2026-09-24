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UŽAS U LOVRANU

ANKETA Je li kazna od 3000 eura previsoka za vlasnika psa koji je usmrtio pudlicu?

Piše Ivan Jukić,
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ANKETA Je li kazna od 3000 eura previsoka za vlasnika psa koji je usmrtio pudlicu?
Foto: Google Maps/Pixabay
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U Lovranu se dogodio tragičan incident kada je američki stafordski terijer napao patuljastu pudlicu koja je preminula zbog teških ozljeda. Vlasnik psa suočava se s kaznom od 3000 eura zbog neodgovornog ponašanja

Teške posljedice imao je napad američkog stafordskog terijera na patuljastu pudlicu u Lovranu. Pas je ispred ugostiteljskog objekta ostao bez nadzora, povodca i brnjice, a potom je napao drugog psa i nanio mu teške ozljede. Pudlica je zadobila toliko teške ozljede kralježnice da joj, unatoč svemu, nije bilo moguće pomoći. Veterinar ju je morao usmrtiti.

Slučaj se dogodio ispred ugostiteljskog objekta "Ana" na Šetalištu maršala Tita u Lovranu. Prema prekršajnom nalogu, vlasnik psa, muškarac iz Ičića, ondje je bio sa svojim psom miješane pasmine tipa američkog stafordskog terijera.

JEZIVO STRAVA U LOVRANU Pas napao pudlicu, morali ju usmrtiti. Vlasnik dobio 3000 eura kazne
STRAVA U LOVRANU Pas napao pudlicu, morali ju usmrtiti. Vlasnik dobio 3000 eura kazne

No, psa nije držao pod nadzorom, niti je bio na vodilici i imao brnjicu. U blizini se u tom trenutku nalazila žena sa svojom patuljastom pudlom.

Općinski sud u Rijeci utvrdio je da vlasnik nije psa držao na način kojim bi spriječio ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi i drugih životinja. Zbog toga mu je izdan prekršajni nalog i izrečena novčana kazna od 3000 eura.

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Komentari 16
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