ANKETA Je li kazna od 3000 eura previsoka za vlasnika psa koji je usmrtio pudlicu?

Teške posljedice imao je napad američkog stafordskog terijera na patuljastu pudlicu u Lovranu. Pas je ispred ugostiteljskog objekta ostao bez nadzora, povodca i brnjice, a potom je napao drugog psa i nanio mu teške ozljede. Pudlica je zadobila toliko teške ozljede kralježnice da joj, unatoč svemu, nije bilo moguće pomoći. Veterinar ju je morao usmrtiti.

Slučaj se dogodio ispred ugostiteljskog objekta "Ana" na Šetalištu maršala Tita u Lovranu. Prema prekršajnom nalogu, vlasnik psa, muškarac iz Ičića, ondje je bio sa svojim psom miješane pasmine tipa američkog stafordskog terijera.

No, psa nije držao pod nadzorom, niti je bio na vodilici i imao brnjicu. U blizini se u tom trenutku nalazila žena sa svojom patuljastom pudlom.

Općinski sud u Rijeci utvrdio je da vlasnik nije psa držao na način kojim bi spriječio ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi i drugih životinja. Zbog toga mu je izdan prekršajni nalog i izrečena novčana kazna od 3000 eura.