ANKETA Jeste li za zabranu mobitela u osnovnim školama?

Grad Zagreb izdao je preporuku osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela tijekom boravka učenika u školi, uključujući i nastavu i odmore. Odluka se temelji, kako su naveli, na stručnoj analizi gradskog Povjerenstva za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti, izrađenoj na temelju uvida članova povjerenstva i rezultata ankete provedene u zagrebačkim školama.

Kažu kako istraživanja pokazuju višestruke negativne učinke korištenja mobitela, od problema s mentalnim zdravljem, do lošijeg sna, slabije koncentracije, narušenih obiteljskih odnosa, pa sve do izloženosti online nasilju i cyberbullyingu.

Sve to, smatraju, može ozbiljno utjecati na razvoj djece.