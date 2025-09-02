Obavijesti

ANKETA Jeste li za zabranu mobitela u osnovnim školama?

Varaždin: U III. Osnovnoj školi postavljeni ormari?i za u?enike u svakom razredu | Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Iz Grada Zagreba kažu kako istraživanja pokazuju višestruke negativne učinke korištenja mobitela, od problema s mentalnim zdravljem,  do lošijeg sna, slabije koncentracije pa do online nasilja

Grad Zagreb izdao je preporuku osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela tijekom boravka učenika u školi, uključujući i nastavu i odmore. Odluka se temelji, kako su naveli, na stručnoj analizi gradskog Povjerenstva za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti, izrađenoj na temelju uvida članova povjerenstva i rezultata ankete provedene u zagrebačkim školama.

Kažu kako istraživanja pokazuju višestruke negativne učinke korištenja mobitela, od problema s mentalnim zdravljem, do lošijeg sna, slabije koncentracije, narušenih obiteljskih odnosa, pa sve do izloženosti online nasilju i cyberbullyingu. 

Sve to, smatraju, može ozbiljno utjecati na razvoj djece. 

