ANKETA Koristite li Bajs?

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je nove planove za sustav javnih bicikala Bajs, koji ulazi u fazu Bajs 2.0. Grad ističe da sustav bilježi snažan rast korištenja te da trenutno ima više od 70 tisuća registriranih korisnika i preko pola milijuna najmova.

- Imamo kontinuirani rast korisnika, a u proljetnim mjesecima bilježimo dodatno povećanje. Korisnici su prešli više od milijun kilometara - rekao je Tomašević.

U sklopu nadogradnje sustava planira se povećanje broja bicikala za oko 50 posto, odnosno dodatnih tisuću vozila nakon ljeta. Također se širi mreža stanica i prilagođava njihov raspored prema stvarnim navikama korisnika.

Novost je i produženje trajanja vožnje u pretplati s 30 na 45 minuta, dok se pauza između najmova skraćuje s 30 na 20 minuta. Uvodi se i nova godišnja pretplata od 45 eura. Planiran je i pilot-projekt teretnih (cargo) bicikala koji će se testirati u nekoliko gradskih kvartova, a u pripremi je i povećanje broja bicikala s dječjim sjedalicama.

Na stranici Bajs Zagreb Live građani mogu vidjeti koliko se koristi Bajs. Riječ je o nezavisnom projektu koji nije službeni servis Grada Zagreba niti operatera sustava javnih bicikala.



- Zagreb je stalno na kotačima. Pratimo dostupnost na svim stanicama i analiziramo kretanje bicikala. Otkrijte kako grad diše kroz podatke javnih bicikala sada, jučer i kroz povijest - stoji na stranici.

Tako se može vidjeti da je jučer bilo 6422 vožnji i skoro 13.000 odvoženih kilometara.