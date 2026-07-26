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NEKI ZAGREPČANI SE BUNE

ANKETA Kod Trga bana Jelačića iskopali podzemne spremnike. Je li ovo pravo mjesto za to?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Kod Trga bana Jelačića iskopali podzemne spremnike. Je li ovo pravo mjesto za to?
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Zagreb: Da li je ovo pravo mjesto za ugradnju podzemnih spremnika? | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Polupodzemni spremnici namijenjeni su isključivo odlaganju papira, plastike i stakla, dok se ostale vrste otpada i dalje odlažu u spremnike unutar zgrada, bokseve ili reciklažna dvorišta

Novi spremnici zamjenjuju klasične kontejnere te donose brojne prednosti kao što su veći kapacitet, uredniji izgled javnog prostora, manje neugodnih mirisa te tiše i učinkovitije pražnjenje, javljaju iz Grada Zagreba. 

U cijelom Zagrebu do sada su postavljena 552 polupodzemna spremnika na 184  lokacije, dok su u tijeku radovi na još 17 lokacija. Ukupan trošak za ugradnju polupodzemnih spremnika do sada iznosi 3.876.344,96 eura.

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FOTO Podzemni spremnici u Zagrebu postali 'nadzemni': 'Ovo više nema smisla...'

Za vikend su osvanuli kod Trga bana Jelačića. Neki smatraju da je to super rješenje, a mnogi i negoduju.

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Je li Trg pravo mjesto za podzemne spremnike?

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Tvrde da narušavaju izgled glavnog Trga metropole. 

Zagreb: Da li je ovo pravo mjesto za ugradnju podzemnih spremnika?
Zagreb: Da li je ovo pravo mjesto za ugradnju podzemnih spremnika? | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Polupodzemni spremnici namijenjeni su isključivo odlaganju papira, plastike i stakla, dok se ostale vrste otpada i dalje odlažu u spremnike unutar zgrada, bokseve ili reciklažna dvorišta. Po završetku ugradnje i prijelaznog razdoblja postojeći zeleni otoci i klasični kontejneri na tim lokacijama se uklanjaju.

Zagreb: Da li je ovo pravo mjesto za ugradnju podzemnih spremnika?
Zagreb: Da li je ovo pravo mjesto za ugradnju podzemnih spremnika? | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sesvete su prva gradska četvrt u Zagrebu u kojoj je u potpunosti dovršeno postavljanje polupodzemnih spremnika. Na 32 lokacije postavljeno je 96 polupodzemnih spremnika, čime je napravljen važan iskorak prema modernijem, urednijem i učinkovitijem sustavu gospodarenja otpadom.

Zagreb: Da li je ovo pravo mjesto za ugradnju podzemnih spremnika?
Zagreb: Da li je ovo pravo mjesto za ugradnju podzemnih spremnika? | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

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Komentari 28
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