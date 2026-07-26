Polupodzemni spremnici namijenjeni su isključivo odlaganju papira, plastike i stakla, dok se ostale vrste otpada i dalje odlažu u spremnike unutar zgrada, bokseve ili reciklažna dvorišta
ANKETA Kod Trga bana Jelačića iskopali podzemne spremnike. Je li ovo pravo mjesto za to?
Novi spremnici zamjenjuju klasične kontejnere te donose brojne prednosti kao što su veći kapacitet, uredniji izgled javnog prostora, manje neugodnih mirisa te tiše i učinkovitije pražnjenje, javljaju iz Grada Zagreba.
U cijelom Zagrebu do sada su postavljena 552 polupodzemna spremnika na 184 lokacije, dok su u tijeku radovi na još 17 lokacija. Ukupan trošak za ugradnju polupodzemnih spremnika do sada iznosi 3.876.344,96 eura.
Za vikend su osvanuli kod Trga bana Jelačića. Neki smatraju da je to super rješenje, a mnogi i negoduju.
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Je li Trg pravo mjesto za podzemne spremnike?
Tvrde da narušavaju izgled glavnog Trga metropole.
Polupodzemni spremnici namijenjeni su isključivo odlaganju papira, plastike i stakla, dok se ostale vrste otpada i dalje odlažu u spremnike unutar zgrada, bokseve ili reciklažna dvorišta. Po završetku ugradnje i prijelaznog razdoblja postojeći zeleni otoci i klasični kontejneri na tim lokacijama se uklanjaju.
Sesvete su prva gradska četvrt u Zagrebu u kojoj je u potpunosti dovršeno postavljanje polupodzemnih spremnika. Na 32 lokacije postavljeno je 96 polupodzemnih spremnika, čime je napravljen važan iskorak prema modernijem, urednijem i učinkovitijem sustavu gospodarenja otpadom.
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