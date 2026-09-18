Anketa pokazala: Građani eurozone misle da je inflacija viša nego što pokazuju podaci

Inflacija u eurozoni nešto je viša prema percepciji građana no što pokazuju službeni podaci, a u idućih godinu dana trebala bi usporiti, pokazalo je u petak istraživanje Europske središnje banke (ECB). Potrošačke cijene bile su u kolovozu za 3,5 posto više nego u istom lanjskom mjesecu, kao i u prethodna dva mjeseca, prema medijanu procjena građana u istraživanju ECB-a.

Revidirani izračuni europskog statističkog ureda pokazali su pak da je godišnja stopa inflacije, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila u kolovozu 3,2 posto.

U idućih 12 mjeseci građani očekuju da će rast cijena usporiti, na 3,0 posto, prema medijalnom izračunu.

Građani s nižim primanjima i dalje u prosjeku procjenjuju da je inflacija nešto viša nego oni s višim primanjima, a očekuju i snažniji rast cijena u idućih 12 mjeseci, navode analitičari ECB‑a.

Anketa je pokazala i da građani i dalje neto očekuju gotovo stagnaciju prihoda u nadolazećih 12 mjeseci, predviđajući da će porasti za tek 0,1 posto. Potrošnja kućanstava trebala bi pak po medijanu procjena porasti do kolovoza iduće godine za 2,5 posto.

Nezaposlenost je također prema percepciji građana viša no što pokazuju službeni podaci i iznosila je u kolovozu 7,9 posto, prema medijanu procjena. U srpnju iznosila je prema njihovoj percepciji 7,8 posto. Eurostatovi izračuni za srpanj pokazali su pak stopu nezaposlenosti u eurozoni, mjerenu metodologijom Međunarodne organizacije rada (ILO), od 6,4 posto.

U idućih 12 mjeseci trebala bi porasti na 8,1 posto, prema medijanu očekivanja građana u istraživanju ECB‑a.

Banka je provela anketu od 6. do 24. kolovoza u Belgiji, Njemačkoj, Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Austriji, Portugalu i Finskoj.